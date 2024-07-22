Samsung Galaxy Buds3 Pro災情　耳機品質問題暫停出貨

根據Engadget報道，由於品質控制問題，有用戶報告他們的耳塞很容易撕裂後，Samsung暫時凍結Galaxy Buds3 Pro發貨，試圖阻止另一場潛在的公關災難。

耳塞易撕裂

一些在7月24日發布之前收到Galaxy Buds3 Pro的用戶表示，他們的耳塞很容易撕裂。考慮到可能需要經常拆卸和更換尖端才能使用，如果讓產品按計劃進行，那麼容易撕裂的材料可能會導致惡劣的公關和昂貴的召回。因此決定停止推出Galaxy Buds3 Pro，同時「緊急評估和加強」產品的品質控制。

韓國Samsung先前發表聲明稱：「為了確保所有產品符合我們的品質標準，我們暫時停止向分銷渠道交付Galaxy Buds3 Pro設備，以便在向消費者發貨之前進行全面的品質控制評估。」Samsung對品質控制問題表示歉意，並承諾進行全面檢查，不過，該言論並未提及延遲。