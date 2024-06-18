Samsung Galaxy Ring充電盒外觀設計曝光！　設計神似無線耳機

對於 Samsung 即將推出的 Galaxy Ring ，外界一直充滿著各種猜測和期待，而 Galaxy Ring 的專屬充電配件也備受關注。

對於 Samsung 即將推出的 Galaxy Ring ，外界一直充滿著各種猜測和期待，而 Galaxy Ring 的專屬充電配件也備受關注。

Galaxy Ring 將配備一款專用的充電盒

據可靠消息來源透露，Galaxy Ring 將配備一款專用的充電盒，但具體採用哪種充電技術細節有待確認。而最近有人在網上曝光疑似 Galaxy Ring 充電盒的圖片。

根據網上流出的圖片，Galaxy Ring 的充電盒似乎與 Samsung 旗下某產品的充電盒設計非常相似。

這款充電盒呈現白色，正面印有 Samsung 標誌，外型與 Samsung 無線耳機充電盒相似。中間設有一個凸起的部分，疑似用作固定 Galaxy Ring 的位置。另外，戒指本身和充電盒還有兩條可見的對齊線，有助用戶正確放置戒指。