Samsung Galaxy Ring智能指環終於抵港　售價$3298、10月31日正式發售

Samsung Galaxy Ring將在10月正式在香港上市，售價$3298。

Samsung Galaxy Ring智能指環於今年7月全球發布，終於在10月正式在香港登場。這款指環旨在用家可24小時輕鬆佩戴，隨時隨地掌握睡眠狀況和健康數據，作全天候健康監測，開售價錢為$3298，比起市場其他品牌略貴。

7天續航無間斷健康管理 Galaxy Ring的外型輕巧，提供鈦黑、鈦銀以及鈦金3種顏色，同時提供9個尺寸選擇。重量僅為2.3克至3克，採用型格的流線型凹面設計。以堅固防刮的Grade 5鈦合金材料製作，配備10ATM防水等級，游泳、淋浴或戶外運動時都能佩戴。 具備長達7天的續航力，不必頻繁充電，設LED燈光的充電盒如首飾盒般精美，兼可掌握充電進度。

詳細睡眠追蹤分析 透過睡眠AI演算法，Galaxy Ring能夠詳細追蹤及分析用戶的睡眠週期、睡眠狀態下的身體動作、入睡時間、睡眠心率和呼吸速率等，同時提供睡眠評分及鼻鼾分析，幫助用戶深入評估影響睡眠質素的各項因素，並作出相應調整。 Galaxy Ring會根據收集的數據分析用戶睡眠質素、日常活動、睡覺心率及睡眠心率變異度，利用Galaxy AI生成能量分數（Energy Score），讓用戶可以根據身體狀況調整日常活動安排，同時亦會按照全面的數據和用戶的個人興趣，提供個人化健康小貼士（Wellness Tips）。

Samsung Health應用程式中輕鬆瀏覽所有數據和分析資料。

全天候健康監測 除睡眠監測外，Galaxy Ring亦提供全面的24小時健康監測功能，同時運用Galaxy AI以根據用戶的習慣提供更多個人化功能，在Samsung Health應用程式中輕鬆瀏覽所有數據和分析資料，無需額外進行訂閱。 心率提醒（Heart Rate Alert）功能可了解心臟健康狀況，當裝置監測到用戶的心率異常時，便會透過應用程式發出即時通知，用戶亦可透過即時心率檢查功能，查閱每分鐘的心率數據、異常心率發生的時間及持續時長等，進一步了解心臟健康狀況。對女性還設有月經週期追蹤，可透過追蹤夜間的皮膚溫度預測月經週期。