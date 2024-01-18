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科技
2024-01-18 17:30:00

Samsung Galaxy S24丨CSL Mobile推預訂優惠 機價即減高達6,200元兼請睇Now皇牌娛樂組合

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Samsung Galaxy S24丨CSL Mobile推預訂優惠 機價即減高達6,200元兼請睇Now皇牌娛樂組合

Samsung Galaxy S24丨CSL Mobile推預訂優惠 機價即減高達6,200元兼請睇Now皇牌娛樂組合

Samsung Galaxy S24系列即日起開放預售，1月31日香港全面上市。CSL Mobile隨即宣布推出Samsung Galaxy 24系列預訂優惠，凡選用指定1O1O或csl.服務計劃，選購全新Galaxy S24系列旗艦手機，機價即減高達6,200港元，更可享額外5G AI本地流動數據、漫遊服務及csl 線上線下5G AI支援服務。如trade-in舊手機更可以優惠價999港元換購Samsung指定型號智能電視等總值高達逾萬港元禮遇。

1, 出機享額外5G AI本地流動數據及漫遊服務等預訂禮遇
選購Galaxy S24系列並同時選用指定5G服務計劃，可享總值高達逾萬港元禮遇，包括：額外5GB本地流動數據，全面支援日常5G手機AI應用(價值900港元)、漫遊語音通話服務100分鐘，外遊AI話音翻譯預訂酒店餐廳無難度(價值240港元)、5G數據漫遊通行證，外遊AI應用24小時全接通(價值138港元)。

如trade-in指定手機享以下四選一禮遇，包括Now TV Now皇牌娛樂組合(不連機頂盒)36個月(價值3,168港元)，或優惠價999港元加購Samsung 43吋Crystal UHD CU8100 4K智能電視(建議售價5,480港元)， 或網上行1000M家居光纖入屋寬頻36個月(價值7,128港元)，或2,000港元月費回贈(按選用指定服務計劃)。另再送高達6,000 Club積分或獨家進階GPT Preface AIChat Applier證書課程及3個月Preface TechBites服務、1O1O ProTech+手機多重禦防或csl 全方位「守」機服務。如1O1O客戶出機更送1O1O保護殼連智能主題卡(Galaxy S24系列專用、價值389港元)。

2, 成為5G客戶出機最多減6,200港元
成為1O1O/csl. 5G服務計劃的客戶，連同免費升級手機容量優惠，可低至6,698港元的5G客戶價購買Galaxy S24 Ultra(12GB+1TB)手機，機價減幅最多達6,200港元。

3, 淨機價低至5,398港元
現有客戶於1O1O/csl.選購Galaxy S24系列淨機，可享優惠價低至5,398港元買機，客戶更可獲得1,000 Club積分及1O1O ProTech+手機多重禦防或csl 全方位「守」機服務。

4, 免費5G AI Academy及增設24小時AI WhatsApp專線
為協助客戶更輕鬆掌握AI的日常應用，CSL Mobile將定期舉辦免費5G AI Academy實體課堂，並會於指定1O1O Centre及csl專門店內設立AI專區，由AI專員透過Samsung電視大屏幕使用Samsung Galaxy S24系列手機，展示Galaxy 生態系統的無縫多工操作，以及Galaxy AI及其他生成式AI應用的實際操作。線上同時增設24小時AI WhatsApp專線，客戶可隨時隨地獲取AI應用資訊。

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