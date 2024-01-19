Samsung Galaxy S24丨SmarTone「至SmarT出機」預購優惠 上台出機優惠總值超過$11,000

SmarTone推出「至SmarT出機」Samsung Galaxy S24系列預購優惠。新客戶上台及現有客戶續約或升級任何服務計劃出機，即免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，兼全城獨家出機禮遇，優惠總值超過11,000港元。包括：
- 免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，優惠總值高達3,000港元
- 免費12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」服務(價值350港元)
- $200漫遊賞金(可用於選購「漫遊數據多日通」等貼心外遊服務)
- 獨家Samsung折扣全年通，優惠價值高達3,600港元 (可用於選購Galaxy Z Fold5、Tab A9+等Samsung產品)
- 半價選購Samsung Galaxy Watch6系列及Galaxy Buds2 Pro優惠(總值達2,898港元)
- 35W多國通用旅行充電器(價值238港元)
- 中國平安網上旅遊保險折扣低至五折
客戶現凡預購Galaxy S24系列，更享Samsung 25W快充旅行充電器(適用於預購S24+ / S24 Ultra)及矽膠薄型保護殼(附指環帶)，總值516港元。
Samsung Galaxy S24系列現已接受預購，優惠期至2024年1月30日23時59分。優惠及禮品數量有限，送完即止。