Samsung Galaxy S24丨SmarTone「至SmarT出機」預購優惠 上台出機優惠總值超過$11,000

SmarTone推出「至SmarT出機」Samsung Galaxy S24系列預購優惠。新客戶上台及現有客戶續約或升級任何服務計劃出機，即免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，兼全城獨家出機禮遇，優惠總值超過11,000港元。包括：

免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，優惠總值高達 3,000港元

免費 12 個月升級版雙面保護「 SmarTone 爆芒換新 」服務 ( 價值 350港元)

$200 漫遊賞金 ( 可用於選購「漫遊數據多日通」等貼心外遊服務 )

獨家 Samsung 折扣全年通，優惠價值高達 3,600港元 ( 可用於選購 Galaxy Z Fold5 、 Tab A9+ 等 Samsung 產品 )

半價選購 Samsung Galaxy Watch6 系列及 Galaxy Buds2 Pro 優惠 ( 總值達 2,898港元)

35W 多國通用旅行充電器 ( 價值 238港元)

中國平安網上旅遊保險折扣低至五 折

客戶現凡預購Galaxy S24系列，更享Samsung 25W快充旅行充電器(適用於預購S24+ / S24 Ultra)及矽膠薄型保護殼(附指環帶)，總值516港元。