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科技
2024-01-19 18:50:00

Samsung Galaxy S24丨SmarTone「至SmarT出機」預購優惠 上台出機優惠總值超過$11,000

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Samsung Galaxy S24丨SmarTone「至SmarT出機」預購優惠 上台出機優惠總值超過$11,000

Samsung Galaxy S24丨SmarTone「至SmarT出機」預購優惠 上台出機優惠總值超過$11,000

SmarTone推出「至SmarT出機」Samsung Galaxy S24系列預購優惠新客戶上台及現有客戶續約或升級任何服務計劃出機，即免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，兼全城獨家出機禮遇，優惠總值超過11,000港元。包括：

  • 免費升級雙倍容量及獨家機價折扣，優惠總值高達3,000港元
  • 免費12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」服務(價值350港元)
  • $200漫遊賞金(可用於選購「漫遊數據多日通」等貼心外遊服務)
  • 獨家Samsung折扣全年通，優惠價值高達3,600港元 (可用於選購Galaxy Z Fold5Tab A9+Samsung產品)
  • 半價選購Samsung Galaxy Watch6系列及Galaxy Buds2 Pro優惠(總值達2,898港元)
  • 35W多國通用旅行充電器(價值238港元)
  • 中國平安網上旅遊保險折扣低至五

客戶現凡預購Galaxy S24系列，更享Samsung 25W快充旅行充電器(適用於預購S24+ / S24 Ultra)及矽膠薄型保護殼(附指環帶)，總值516港元

Samsung Galaxy S24系列現已接受預購，優惠期至20241302359分。優惠及禮品數量有限，送完即止。

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