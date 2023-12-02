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科技
2023-12-02 00:33:38

Samsung Galaxy S24系列傳明年初發表　S24+將具12GB容量選擇

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傳聞會在明年1月17日發表的三星重點手機 Galaxy S24 系列，繼外觀設計、螢幕面板跟攝影規格後，新近又有關於三款 S24 手機的 RAM 配置消息流傳。

S24系列手機RAM配置

據國內爆料達人 Ice Universe 透過其 X 帳號發言，指預計來年三款 S24 系列手機當中，高階定位的 Galaxy S24 Ultra 跟 Galaxy S24+，均擁有 8GB RAM 跟 12GB RAM 版本選擇、而保留細屏設計的 Galaxy S24 就只保持 8GB RAM 版本；至於更早時份流傳過的頂配 16GB RAM 款式，就似乎並未在三星選擇之列。

如消息屬實，這次 S24 系列中間定位的 Galaxy S24+，在配置上將更接近頂配機型 S24 Ultra；前者除未加入 S Pen 功能外，據傳其螢幕像素亦提升至 QHD+ 畫質，再加上擁有 12GB RAM 版本的話、對偏好大屏裝置、但又用不上 S Pen 或更高階攝影表現用家而言，或是個不錯之選。現時流傳 Galaxy S24+ 將按銷售地區，提供 Snapdragon 8 Gen 3 或 Exynos 2400 版本選擇。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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