Samsung Galaxy S24系列傳明年初發表　S24+將具12GB容量選擇

傳聞會在明年1月17日發表的三星重點手機 Galaxy S24 系列，繼外觀設計、螢幕面板跟攝影規格後，新近又有關於三款 S24 手機的 RAM 配置消息流傳。

S24系列手機RAM配置 據國內爆料達人 Ice Universe 透過其 X 帳號發言，指預計來年三款 S24 系列手機當中，高階定位的 Galaxy S24 Ultra 跟 Galaxy S24+，均擁有 8GB RAM 跟 12GB RAM 版本選擇、而保留細屏設計的 Galaxy S24 就只保持 8GB RAM 版本；至於更早時份流傳過的頂配 16GB RAM 款式，就似乎並未在三星選擇之列。