Samsung Galaxy S24規格｜機身尺寸曝光 保留細Mon設計、機重僅168g！

Samsung Galaxy S24規格｜機身尺寸曝光 保留細屏設計、機重僅168g！

喜歡輕便易攜帶手機用家，近期採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組的 Xiaomi 14，就以 6.36 吋螢幕配 71.5mm 寬度、188g 機重成為近期細屏旗艦選擇。好消息是同樣提供 8G3 及加入自家 Exynos 2400 晶片組選擇的三星 Samsung Galaxy S24，似乎亦將保留細屏設計。

Samsung Galaxy S24將用上6.16 吋螢幕

Samsung Galaxy S24規格 傳6.16 吋螢幕 據內地爆料達人 Ice Universe 在其微博帳號發言，指繼擁有方便單手操作細屏 8G3 旗艦 Xiaomi 14 後，下一部同樣輕巧的 Android 平台旗艦手機、或可能是三星年度重點作 Galaxy S24。據透露 S24 將用上6.16 吋螢幕，機身體積為 147 x 70.6 x 7.6 mm，配合僅 168g 便攜性相當高同時，亦能輕鬆單手操作手機。