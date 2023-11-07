Samsung Galaxy S24規格｜機身尺寸曝光 保留細Mon設計、機重僅168g！

喜歡輕便易攜帶手機用家，近期採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組的 Xiaomi 14，就以 6.36 吋螢幕配 71.5mm 寬度、188g 機重成為近期細屏旗艦選擇。好消息是同樣提供 8G3 及加入自家 Exynos 2400 晶片組選擇的三星 Samsung Galaxy S24，似乎亦將保留細屏設計。
Samsung Galaxy S24規格 傳6.16 吋螢幕
據內地爆料達人 Ice Universe 在其微博帳號發言，指繼擁有方便單手操作細屏 8G3 旗艦 Xiaomi 14 後，下一部同樣輕巧的 Android 平台旗艦手機、或可能是三星年度重點作 Galaxy S24。據透露 S24 將用上6.16 吋螢幕，機身體積為 147 x 70.6 x 7.6 mm，配合僅 168g 便攜性相當高同時，亦能輕鬆單手操作手機。
相比配備 6.1 吋螢幕、機身體積 146.3 x 70.9 x 7.6mm、機重 168g 的系列現版本機型 Galaxy S23，S24 整體面積變化未算太大，不過估計配件像保護殻、螢幕保護貼等週邊就似乎未必能繼承使用。綜合現有資訊，預計保持機背三攝像模組的 Galaxy S24，將按銷售地區提供 Snapdragon 8 Gen 3 跟 Exynos 2400 晶片組版本，不過按慣例本港市場仍頗有機會繼續提供 8G3 機型。
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