Samsung Galaxy S24 Ultra最新參數曝光 Galaxy 版 8G3 主核時脈更快！

關於三星重點手機 Galaxy S24 Ultra 的系統表現，早在上月中旬已有疑似工程機的《GeekBench》6.0 版本測試參數在其網站數據庫找到。而新近又有 S24 Ultra 樣本資訊更新，其中裝置採用的 Galaxy 特供版 8G3 晶片組，似乎主核時脈再有提升。
本文刊登時透過測試工具 GeekBench 網頁搜尋引擎，鍵入 Galaxy S24 Ultra 的裝置型號 SM-S928U，可找到其在日前又有《GeekBench》6.0 版本的測試數據更新。新上傳數據顯示裝置配備代號 pineapple 晶片組、亦即 Snapdragon 8 Gen 3 的 Galaxy 特供版本，在主核運算時脈部份由 10 月上傳數據的 3.3GHz 提升至 3.4GHz，或代表裝置會有更佳系統效能。
儘管是次測試的 S24 Ultra 配備更大容量 12GB RAM，其 《GeekBench》成績 2,148 單核、6,618 多核較上次數據為低，但上下浮動幅度尚可接受、而據國內爆料達人 Ice Universe 在其微博帳號發言，就提到三星保留的 8G3 Galaxy 特供版晶片組，有在 GPU 時脈提升至 1,000MHz。
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