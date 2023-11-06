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科技
2023-11-06 11:43:54

Samsung Galaxy S24 Ultra最新參數曝光 Galaxy 版 8G3 主核時脈更快！

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Samsung Galaxy S24 Ultra最新參數曝光 Galaxy 版 8G3 主核時脈更快！

Samsung Galaxy S24 Ultra最新參數曝光 Galaxy 版 8G3 主核時脈更快！

關於三星重點手機 Galaxy S24 Ultra 的系統表現，早在上月中旬已有疑似工程機的《GeekBench》6.0 版本測試參數在其網站數據庫找到。而新近又有 S24 Ultra 樣本資訊更新，其中裝置採用的 Galaxy 特供版 8G3 晶片組，似乎主核時脈再有提升。

Galaxy S24 Ultra在主核運算時脈部份由 10 月上傳數據的 3.3GHz 提升至 3.4GHz

Galaxy S24 Ultra在主核運算時脈部份由 10 月上傳數據的 3.3GHz 提升至 3.4GHz

本文刊登時透過測試工具 GeekBench 網頁搜尋引擎，鍵入 Galaxy S24 Ultra 的裝置型號 SM-S928U，可找到其在日前又有《GeekBench》6.0 版本的測試數據更新。新上傳數據顯示裝置配備代號 pineapple 晶片組、亦即 Snapdragon 8 Gen 3 的 Galaxy 特供版本，在主核運算時脈部份由 10 月上傳數據的 3.3GHz 提升至 3.4GHz，或代表裝置會有更佳系統效能。

儘管是次測試的 S24 Ultra 配備更大容量 12GB RAM，其 《GeekBench》成績 2,148 單核、6,618 多核較上次數據為低，但上下浮動幅度尚可接受、而據國內爆料達人 Ice Universe 在其微博帳號發言，就提到三星保留的 8G3 Galaxy 特供版晶片組，有在 GPU 時脈提升至 1,000MHz。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

Samsung Galaxy S24 Ultra最新參數曝光 Galaxy 版 8G3 主核時脈更快！ Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra渲染圖（微博圖片） Samsung Galaxy S24 Ultra規格 全用 8G3 晶片？！高通 CEO：大部份 S24 都係（微博圖片）
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