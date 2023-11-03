Samsung Galaxy S24 Ultra規格 全用 8G3 晶片？！高通 CEO：大部份 S24 都係

三星重點手機 Galaxy S24 系列，現時已有消息指頂配機型 S24 Ultra，將全線採用高通 Snapdragon 8 Gen 3 旗艦晶片組；而雖然另外兩款機型 S24 跟 S24+ 都會提供 8G3 跟 Exynos 2400 雙版本，但似乎最新消息指大部份庫存仍以 8G3 版本為主。

據外媒引述高通 CEO 安蒙在財務報告電話會議發言，其提到高通（Snapdragon 8 Gen 3）晶片組會在即將推出的三星 Galaxy S24 系列當中亦佔據主流份額（majority share），暗示大部份推出市場、將提供 8G3 跟三星自家晶片組 Exynos 2400 雙版本的 Galaxy S24 跟 S24+ 機型中，前者仍佔據較大份額。

現時已有不少品牌宣佈採用 Snapdragon 8 Gen 3 晶片組，作為它們推出新代旗艦手機平台，其中已發佈手機像 Xiaomi 14 系列、已宣告採用 8G3 晶片有同廠 Redmi K70 系列，vivo 子品牌 iQOO 12、OnePlus 即將推出 OnePlus 12，及 OPPO 未公佈型號旗艦手機，ZTE 旗下 Nubia 與 Redmagic 系列，及 ASUS ROG Phone 等眾多新品。