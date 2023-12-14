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科技
2023-12-14 13:30:00

Samsung Galaxy S24 Ultra 規格曝光 4鏡頭2億像素主鏡 新增5x變焦8K拍片 更新感光元件

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Samsung Galaxy S24 Ultra 規格曝光 4鏡頭2億像素主鏡 新增5x變焦8K拍片 更新感光元件

Samsung Galaxy S24 Ultra 規格曝光 4鏡頭2億像素主鏡 新增5x變焦8K拍片 更新感光元件

Samsung Galaxy S24 Ultra預計1月 17日於海外發布。作為三星重點手機 ，除早前流出機身螢幕配置、可能統一提供 8G3 晶片組版本、跟改用鈦金屬框體等訊息外，近日又有疑似Samsung Galaxy S24 Ultra的手機詳細攝影配置流出，包括4鏡頭、5x變焦8K拍片及更新感光元件等。

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Samsung Galaxy S24 Ultra 規格 傳AI支援拍攝

爆料達人 Ahmed Qwaider 早前在其 X 帳號發言，列出多組疑似三星重點手機 Galaxy S24 Ultra 的攝影功能規格配置。文中提到 S24 Ultra 將繼續配備機背四鏡頭，包括由 2.0 億像素主鏡、1,200 萬像廣角、5,000 萬像（長焦）跟 1,000 萬像（潛望長焦）構成，前置鏡頭則具備 1,200 萬像輸出。

攝影功能方面，據透露 S24 Ultra 除繼續支援 8K 影片錄製外，亦可能在其內加入 5x 變焦 8K 影片拍攝、同樣人像模式亦支援 5x 變焦；另外裝置鏡頭組配備的 OIS 防震功能，似乎在日夜對焦均有較佳影像穩定效果。文中又提到 S24 Ultra 似乎能在前後鏡拍攝均可使用 AI 主體感知引擎，另外 5,000 萬像長焦鏡似乎更換成新感光元件，或將擁有更大單一像素尺寸。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

手機新聞｜Samsung Galaxy S24 Ultra傳聞規格（Ahmed Qwaider x）

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