SAMSUNG Galaxy S25將支援Qi2磁吸充電　惟充電功率將限制在15W

Qi2無線充電是基於 MagSafe標準設計

據最新的消息顯示，SAMSUNG Galaxy S25 系列將兼容Qi2無線充電標準，這個設備是基於 MagSafe標準設計，可供無線充電及讓裝置與配件之間磁性對齊。如果消息屬實，SAMSUNG Galaxy S25 系列將成為首批支援 Qi2 的 SAMAUNG手機，不過無線充電功率將限制在15W。

SAMSUNG Galaxy S25 系列預計在2025年1月發表，系列內將提供Galaxy S25、S25+ 及 S25 Ultra 三款，三機尺寸中 Galaxy S25 厚度僅為 7.25mm 比上代 7.6mm 薄了不少。Galaxy S25 及 Galaxy S25+ 屏幕將採用圓潤的超窄框設計。而 Galaxy S25 Ultra 就沿用方面的設計。不過於外型上就未知會否有太大的改變。此外，Galaxy S25 系列有望採用 MediaTek 天璣 9400 或 Snapdragon 8 Elite 芯片。