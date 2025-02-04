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科技
2025-02-04 17:19:26

Samsung Galaxy S25系列即日預售優惠　售價$5898起最快2月12日送達

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Samsung Galaxy S25系列即日起開始預售。

Samsung Galaxy S25系列即日起開始預售。

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早前三星發布的Samsung Galaxy S25系列，現已正式開放預售，並於2月11日起出貨。於官網預訂有特別容量升級及送Galaxy Credit，使用渣打信用卡可享6%至8%現金回贈等優惠，全線機價如下。

Samsung Galaxy S25及S25+系列。 Samsung Galaxy S25及S25+尺寸分別。 Samsung Galaxy S25 Ultra系列。

官網機價

Galaxy S25

256GB+12GB $5898
網上商店限定顏色霧黑藍

512GB+12GB $6398
網上商店限定顏色有霧黑藍、霧緋紅及霧粉金

Galaxy S25+

256GB+12GB $7598
網上商店限定顏色霧黑藍

512GB+12GB $8098
網上商店限定顏色有霧黑藍、霧緋紅及霧粉金

Galaxy S25 Ultra

256GB+12GB $9898
512GB+12GB $10098
1TB+16GB $12098
網上商店限定顏色鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠、鈦金屬粉金

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Samsung Galaxy S25 Ultra中國移動CMHK上台優惠。 Galaxy S25系列中國移動CMHK上台價。 Galaxy S25系列3HK及SUPREME上台價。 CSL預訂Samsung Galaxy S25 Ultra優惠。

預訂優惠一覽

於官網預訂只需$200或$1200即可由256GB/512GB升級至512GB/1TB容量，另外登入Shop App 並輸入優惠券代碼 「SHOPAPP」全單滿$2000減$200。渣打信用卡客戶享高達$2000現金回贈及36個月免息分期。網店獨家優惠有送$350Galaxy Credit網上消費額及加購Galaxy Watch或Galaxy Buds即減高達$800。

其他電訊商亦有上台優惠，中國移動預訂Galaxy S25 Ultra 5G （512GB）並選用5G手機券優惠組合100GB，即享上台優惠價$7098出機，並可獲合共$4405禮遇。3HK及SUPREME預訂Samsung Galaxy S25 256GB可享$0機價，月費亦只需$298起。1O1O或CSL預訂優惠包括出機最多減$2700、新客戶上台高達$4400機價折扣及送價值$2399的Wi-Fi 7路由器和高達40GB內地及澳門漫遊數據。

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