早前三星發布的Samsung Galaxy S25系列，現已正式開放預售，並於2月11日起出貨。於官網預訂有特別容量升級及送Galaxy Credit，使用渣打信用卡可享6%至8%現金回贈等優惠，全線機價如下。

預訂優惠一覽

於官網預訂只需$200或$1200即可由256GB/512GB升級至512GB/1TB容量，另外登入Shop App 並輸入優惠券代碼 「SHOPAPP」全單滿$2000減$200。渣打信用卡客戶享高達$2000現金回贈及36個月免息分期。網店獨家優惠有送$350Galaxy Credit網上消費額及加購Galaxy Watch或Galaxy Buds即減高達$800。

其他電訊商亦有上台優惠，中國移動預訂Galaxy S25 Ultra 5G （512GB）並選用5G手機券優惠組合100GB，即享上台優惠價$7098出機，並可獲合共$4405禮遇。3HK及SUPREME預訂Samsung Galaxy S25 256GB可享$0機價，月費亦只需$298起。1O1O或CSL預訂優惠包括出機最多減$2700、新客戶上台高達$4400機價折扣及送價值$2399的Wi-Fi 7路由器和高達40GB內地及澳門漫遊數據。