Samsung Galaxy S25系列重點率先睇　全新AI功能可轉錄通話、升級一圈即搜

Samsung Galaxy S25系列正式發布，以提升AI功能及相機性能為主。

Samsung Galaxy Unpacked正式發布全新Samsung Galaxy S25系列，包括Galaxy S25 Ultra、Galaxy S25+及Galaxy S25。今代外型沒大變動，加強AI效能令其更個人化及聰明，以及提升Galaxy AI相機體驗，廣角鏡頭升級5,000萬像素等。香港價錢及開售日期暫未公布，請留意稍後更新！

S25 Ultra變圓角更纖巧 3機尺寸沒有大變，Galaxy S25 Ultra略增至6.9吋、Galaxy S25+及Galaxy S25維持6.7吋及6.2吋，但卻是最纖薄輕巧的Galaxy S系列手機。S25 Ultra變得稍為圓滑外，機身採用鈦合金邊框，更比上一代纖薄15%；Galaxy S25+及Galaxy S25亦分別輕了7及6克。 屏幕採用Corning Gorilla Armor 2帶來極致的防跌保護和抗刮能力，耐用程度比Galaxy S24 Ultra 提升29%，支援最高2,600 nits的屏幕亮度，配合Vision Booster帶來最佳戶外觀賞體驗。比上一代大 40%的Vapor Chamber冷卻系統，同時配備度身訂造的熱界面材料，加強散熱。 全系列均採用最新Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy處理器，提升AI效能，與上一代Galaxy S24系列比較，CPU、GPU及NPU效能分別大幅提升37%、30%以及40%。

機身顏色 Galaxy S25 Ultra設有鈦金屬黑、鈦金屬灰、鈦金屬藍、鈦金屬銀4種配色，Samsung網上商店限定顏色有鈦金屬灰黑、鈦金屬灰綠、鈦金屬粉金。而Galaxy S25+及Galaxy S25有霧砂灰、霧果綠、霧冰藍、霧軍藍4種配色，Samsung 網上商店限定顏色有霧黑藍、霧粉桃、霧粉金。

Galaxy AI相機 Galaxy S25 Ultra配備全新5,000萬像素超廣角鏡頭F1.9，與比一代Galaxy S24 Ultra的1,200萬像超廣角鏡頭F2.2比較，亮度提升34%，同時帶來高4倍解像度的效果；另有配備2億像素廣角鏡頭及5,000萬像素遠攝鏡頭，實試相片清晰不變形。 新一代ProVisual Engine提供雙重分析雜訊移除功能，夜攝效果更出色。首次將空間濾波器置於處理器當中，更有效降低雜訊。10-bit HDR有闊4倍的動態範圍，Galaxy Log提供更精準的色彩調整選項，虛擬光圈配合Expert RAW，自動調整景深及亮度，拍攝體驗媲美數碼單反相機。 更智能AI體驗 全新Galaxy AI裝置配備One U1 7.0，帶來更智能、更個人化的流動AI體驗，更有以下新增及升級多款實用Al功能。

Galaxy AI的Now Brief功能提供個人化的每日摘要。

Now Brief 提供個人化每日簡報，用戶能夠根據個人習慣及喜好設定所需顯示的資訊，包括個人睡眠狀況、天氣預報、行程提示、根據個人習慣作出的行動建議（如駕駛、聆聽音樂及導航）。分早晚兩種，一整天的個人總結包括當日的行程重點、所拍攝的照片，並提醒用戶使用即將到期的電子禮券。

Galaxy AI的Now Bar在鎖屏時顯示進行中的App。

Now Bar 在屏幕鎖定時顯示正在執行的事項，無需解鎖手機或開啟應用程式亦能快速訪問並進行簡單操作，包括時鐘、錄音機、Samsung Health、語音翻譯、Google Maps、Samsung Music、緊急共享、Google Sports以及Samsung Notes。

通話助手Call Assist 轉錄通話Call Transcription可於通話介面中揀選錄音功能，將通話內容紀錄，並在通話結束後生成文字轉錄內容，以及將內容生成摘要，查閱通話重點，實試過甚為準確，偶爾有一兩個錯處；另外即時翻譯功能支援語言由16種增至20種。

視覺創作工作箱 Visual Creation Toolbox 除了Sketch To Image能夠生成圖像外，現在更可輸入簡單文字指令生成不同風格的圖像，試用效果不錯，而且生成速度迅速，更可將生成的圖像儲存為Sticker並加入至WhatsApp等通訊應用程式。

智能選擇AI Select 透過AI自動查看並分析屏幕顯示內容，並提供下一步的操作建議，包括建議相關的Galaxy AI編輯功能、建立GIF、複製及分享等。

一圈即搜Circle to Search 升級支援音樂搜尋功能，開啟Circle to Search再點選搜尋欄右邊帶有音符圖標的按鈕，即可開啟歌曲辨識功能，試聽結果準確。另外亦支援功課協助功能，用戶只需圈出數學問題或公式，即可得到答案，同時提供清晰且詳細的步驟。

相片助手Photo Assist 音訊消除器Audio Eraser分析複雜環境中的聲音，包括人聲、人群嘈雜聲、風聲、音樂、自然和背景噪音，讓用戶能夠自行調節甚至刪除不必要的影片雜音，歌曲一秒變清唱，或是隔除雜音亦可自行調校，分別甚為明顯。 自動剪輯Auto Trim透過AI分析影片內容，提取相關的關鍵場景，並自動剪輯成一段全新影片，提供Multi Cut及Single Cut兩種選項，根據需要剪輯成不同時長和風格的影片。

用戶私隱安全 Galaxy S25系列由 Galaxy多層安全平台Samsung Knox提供保護，所有個人資料均經過加密並儲存到Knox Vault中，亦支援後量子密碼學技術，保護個人資料免受威脅。One UI 7.0新增多個安全防護功能，包括自動封鎖器、加強最大限制設置、加強防盜保護、以及全新的Knox Matrix儀表板，有效管理連接到Galaxy生態中的裝置安全狀態。