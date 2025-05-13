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科技
2025-05-13 16:55:13

Samsung Galaxy S25 Edge價錢發售日公布　超薄實機上手速試

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Samsung Galaxy S25 Edge即日起香港預售，價錢由$8398起。

Samsung Galaxy S25 Edge即日起香港預售，價錢由$8398起。

Samsung Galaxy S25 Edge今早才在網上發布，香港即日已有實機試玩！這部超薄手機拿上手真心輕，而且5.8毫米厚、163克的機身相當有質感。香港定於5月13日起預售，並於5月30日公開發售，定價由$8398起，介乎於S25+與S25 Ultra之間。

艾粒為Galaxy S25 Edge發布會擔任嘉賓。 S25 Edge（上）與S25+（下）對比。 S25 Edge（右）與Zfold 6（左）對比。 S25 Edge備有圓角6.7吋QHD AMOLED屏幕。

輕巧纖薄之冠

S25 Edge尺寸跟S25+相似，同樣為6.7吋屏幕及圓角機身。對比S25 Edge 5.88mm與S25+ 7.3mm厚的機身，肉眼都可以看得出分別，S25 Edge的厚度僅比打開後的Z fold6（5.6mm）多少許，重量卻比S25+（190g）更加輕巧，鈦金屬框架手感實淨。

屏幕正面採用堅固耐用的Corning Gorilla Glass Ceramic 2玻璃，這種新的玻璃陶瓷材料具韌性和強度，增強屏幕的耐用性和防裂能力。手機背面則採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，跟S25+同樣是120Hz的Quad HD+ AMOLED。

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S25 Edge為雙鏡頭相機模組。 S25 Edge最高可拍攝200MP像素相片。 S25 Edge最長只有10x變焦。 S25 Edge 10x試相。 S25 Edge 10x試相。 S25 Edge 13mm超廣角試相。 S25 Edge 23mm廣角試相。 S25 Edge 46mm試相。 S25 Edge 92mm試相。 S25 Edge 2億像素試相。（經壓縮至10mb） S25 Edge人像模式試相。

雙鏡頭攝影系統

全新雙鏡頭相機模組犧牲了遠攝，備有2億像素廣角鏡頭及1200萬像素超廣角鏡頭，採用與Galaxy S25系列相同的全新一代ProVisual引擎，處理細節清晰，以及保留人像相片自然逼真的膚色。快手試拍了幾張相片，相片質素不錯，但長焦只有10倍，不能跟「演唱會神器」S25 Ultra相提並論，另外亦支援Galaxy AI執相及生成功能。

S25 Edge有齊最新Galaxy AI功能。 S25 Edge可完全使用Galaxy AI。 S25 Edge電池容量只有3900mAh。

Galaxy AI功能齊全

配備Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy處理器，當然有齊各項Galaxy AI功能，包括最新的Now Brief及Now Bar等。唯一降呢是為了遷就超薄機身，電池容量只有3900mAh，而且充電速度只有25W。如果要運行各種耗電的AI功能，能否用足整天是隱憂之一。

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S25 Edge提供鈦金屬冰藍（左）、鈦金屬灰黑（中）及鈦金屬銀（右）。

S25 Edge提供鈦金屬冰藍（左）、鈦金屬灰黑（中）及鈦金屬銀（右）。

預售減一千

Galaxy S25 Edge提供鈦金屬銀、鈦金屬冰藍及鈦金屬灰黑3種配色，有12GB RAM+256GB ROM及512GB ROM配置，分別售$8398及$9398，定於5月30日開售。即日起至5月29日預售期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商預訂可享限時容量升級優惠，512GB ROM優惠價為$8398，等同減足$1000。

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