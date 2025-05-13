Samsung Galaxy S25 Edge價錢發售日公布　超薄實機上手速試

Samsung Galaxy S25 Edge今早才在網上發布，香港即日已有實機試玩！這部超薄手機拿上手真心輕，而且5.8毫米厚、163克的機身相當有質感。香港定於5月13日起預售，並於5月30日公開發售，定價由$8398起，介乎於S25+與S25 Ultra之間。

輕巧纖薄之冠

S25 Edge尺寸跟S25+相似，同樣為6.7吋屏幕及圓角機身。對比S25 Edge 5.88mm與S25+ 7.3mm厚的機身，肉眼都可以看得出分別，S25 Edge的厚度僅比打開後的Z fold6（5.6mm）多少許，重量卻比S25+（190g）更加輕巧，鈦金屬框架手感實淨。

屏幕正面採用堅固耐用的Corning Gorilla Glass Ceramic 2玻璃，這種新的玻璃陶瓷材料具韌性和強度，增強屏幕的耐用性和防裂能力。手機背面則採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，跟S25+同樣是120Hz的Quad HD+ AMOLED。