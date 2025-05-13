Samsung Galaxy S25 Edge價錢發售日公布　超薄實機上手速試

Samsung Galaxy S25 Edge今早才在網上發布，香港即日已有實機試玩！這部超薄手機拿上手真心輕，而且5.8毫米厚、163克的機身相當有質感。香港定於5月13日起預售，並於5月30日公開發售，定價由$8398起，介乎於S25+與S25 Ultra之間。
輕巧纖薄之冠
S25 Edge尺寸跟S25+相似，同樣為6.7吋屏幕及圓角機身。對比S25 Edge 5.88mm與S25+ 7.3mm厚的機身，肉眼都可以看得出分別，S25 Edge的厚度僅比打開後的Z fold6（5.6mm）多少許，重量卻比S25+（190g）更加輕巧，鈦金屬框架手感實淨。
屏幕正面採用堅固耐用的Corning Gorilla Glass Ceramic 2玻璃，這種新的玻璃陶瓷材料具韌性和強度，增強屏幕的耐用性和防裂能力。手機背面則採用Corning Gorilla Glass Victus 2玻璃，跟S25+同樣是120Hz的Quad HD+ AMOLED。
雙鏡頭攝影系統
全新雙鏡頭相機模組犧牲了遠攝，備有2億像素廣角鏡頭及1200萬像素超廣角鏡頭，採用與Galaxy S25系列相同的全新一代ProVisual引擎，處理細節清晰，以及保留人像相片自然逼真的膚色。快手試拍了幾張相片，相片質素不錯，但長焦只有10倍，不能跟「演唱會神器」S25 Ultra相提並論，另外亦支援Galaxy AI執相及生成功能。
Galaxy AI功能齊全
配備Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy處理器，當然有齊各項Galaxy AI功能，包括最新的Now Brief及Now Bar等。唯一降呢是為了遷就超薄機身，電池容量只有3900mAh，而且充電速度只有25W。如果要運行各種耗電的AI功能，能否用足整天是隱憂之一。
預售減一千
Galaxy S25 Edge提供鈦金屬銀、鈦金屬冰藍及鈦金屬灰黑3種配色，有12GB RAM+256GB ROM及512GB ROM配置，分別售$8398及$9398，定於5月30日開售。即日起至5月29日預售期間，凡於香港Samsung網上商店、三星專門店、特約零售商預訂可享限時容量升級優惠，512GB ROM優惠價為$8398，等同減足$1000。