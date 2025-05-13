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科技
2025-05-13 08:50:31

Samsung Galaxy S25 Edge發布　5.8mm厚度、163克超薄機身

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Samsung Galaxy S25 Edge 3種配色。

Samsung Galaxy S25 Edge 3種配色。

Samsung Galaxy S25 Edge正式發布！這部超薄手機的基本規格終於曝光，厚度僅5.8mm，重量為163g，並有黑、銀及淺藍3款配色可供選擇，美國售價$1099美元，並將於5月23日正式開售。

S25 Edge發布影片中可見工程師開發手機過程。 S25 Edge的手機框架及相機都有突破。 S25 Edge首度選用Corning Gorilla Glass Ceramic 2屏幕。 S25相機雙鏡頭規格。 S25搭載主要Galaxy AI功能。 Samsung Galaxy S25 Edge美國售價。

2億鏡頭、搭載S8 Elite晶片

Samsung Galaxy S25 Edge用上鈦金屬外框，並首度使用Corning Gorilla Glass Ceramic 2屏幕，一體式設計纖薄而堅固，按鈕布局亦經過重新編排，不過官方暫時沒有透露屏幕尺寸、規格及電池容量等資料。

全新設計的藥丸形相機模組有200MP主拍鏡頭和12MP超廣角相機，另有12MP前置自拍相機，內置Provisual Engine加強圖像處理，包括夜攝、log影片等。

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手機將搭載Snapdragon 8 Elite處理器，有齊S25系列的Galaxy AI功能包括Photo Eraser、Audio Eraser、Writing Assist、Now Brief等，以及香港暫時未提供的Google Gemini Live功能。想知更多有關Samsung Galaxy S25 Edge的資訊，可密切留意稍後香港發布會報道。

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