Samsung Galaxy S25 Edge超薄手機實試 相機電量考驗

Samsung Galaxy S25 Edge的鈦金屬機身纖薄靚仔，確實是最強賣點。

Samsung Galaxy S25 Edge作為業界首部超薄智能手機，5.8mm厚度卻有強大旗艦級性能，搶在Apple iPhone 17 Air前推出亦是熱話。相信相機質素及電量為準買家較關心的問題，試用兩星期這部話題之作，看看是否值得入手。 Samsung Galaxy S25 Edge僅5.8mm及163克的纖薄機身，拿上手及放在口袋中輕恍如無物。極薄鈦金屬冰藍色機身，加上鈦合金框架和Corning Gorilla Glass Ceramic 2屏幕扎實堅固，整體外觀討好吸引。霧面機背雖有點跣手，也寧願不用手機殼保護，以免破壞精緻感。

S25 Edge機身厚度只有5.8mm，鏡頭位亦只有10mm左右。

S25 Edge與S25+厚度相差約1.5mm。

2億主鏡相機 S25 Edge在尺寸及規格上更接近S25+，配備相同的6.7吋屏幕、Snapdragon 8 Elite for Galaxy晶片，兩者最主要分別是鏡頭。Edge全新雙鏡頭模組有2億像素廣角主鏡及1200萬像素超廣角鏡，缺少長焦鏡但都可拍攝10倍數碼變焦，微距拍攝則使用13mm超廣角鏡頭，一般拍攝焦段充足夠用。廣角相片質素不錯，細節及色彩分明；10倍長焦約230mm在日間拍攝都尚可接受，但夜攝雜訊明顯較多。

3,900mAh電量 S25 Edge只配備3,900mAh容量電池，官方稱有長達24小時影片播放。本來擔心電量不足，實試打機、睇片、瀏覽網頁及應用程式，加上日常操作，勉強可支撐一日使用。重度用家的話，就需要自備行動電源。散熱系統雖經重新設計，但散熱效能仍稍遜，使用很短時間就會感受到機身發熱，打機煲劇時更為嚴重。 配備Samsung最耍家的全套Galaxy AI功能，包括最新的Now Brief及Now Bar、影片音訊消除器、繪圖助手、一圈即搜、筆記及轉錄助手等，運算時間亦快速，挽回分數。 備有鈦金屬銀、鈦金屬冰藍及鈦金屬灰黑3色，12GB+256GB或512GB配置，售價分別為$8,398及$9,398，今日起正式發售。這價位不算便宜，如追開手機潮流都可考慮，否則直接跳級S25 Ultra似乎更划算。 查詢：3698 4698