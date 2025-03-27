SAMSUNG Galaxy S25 Edge通過FCC認證　超薄機身搭載頂級配置

早前已傳出 SAMSUNG 即將推出的旗艦手機 Galaxy S25 Edge，而近日該機已正式通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，型號分為美版SM-S937U/SM-S937U1及印度版SM-S937B/DS，預示著這款新機距離正式發佈又近一步。
從FCC曝光的文件來看，S25 Edge不僅延續了 SAMSUNG 一貫的強悍性能，更在多項細節上進行升級，尤其以超薄機身結合頂級硬件最為吸睛。
Galaxy S25 Edge 將兼容最新WiFi 7技術，提供更快的傳輸速度與更穩定的連接體驗。此外，該機還配備低功耗藍牙（BLE）、NFC及UWB超寬頻技術，強化近場通訊與設備互動能力，無論是行動支付、智能家居控制或精準定位，都能滿足用戶需求。
單核與多核測試分別斬獲2969分與9486分成績
此外，Galaxy S25 Edge 將附贈 25W 有線充電器EP-T2510及1米長的Type-C數據線EP-DN980，雖未採用更高功率快充，但搭配無線充電功能與IP68防水防塵設計。此前，GeekBench 跑分庫顯示，美版Galaxy S25 Edge 搭載專為SAMSUNG 定制的「 Snapdragon 8e for Galaxy」處理器，主頻高達4.47GHz，單核與多核測試分別斬獲2969分與9486分成績，內建 12GB RAM 及預載 Android 15系統，性能表現堪稱ANDROID 陣營最強。
綜合現有消息，Galaxy S25 Edge 機身厚度可能僅5.74mm，有望成為目前最薄的Snapdragon 8e 旗艦手機，展現 SAMSUNG 在工藝設計上的突破。市場預期該機將於2025年4月亮相，若維持輕薄與高性能的平衡，勢必成為市場關注。
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