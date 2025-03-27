SAMSUNG Galaxy S25 Edge通過FCC認證　超薄機身搭載頂級配置

早前已傳出 SAMSUNG 即將推出的旗艦手機 Galaxy S25 Edge，而近日該機已正式通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，型號分為美版SM-S937U/SM-S937U1及印度版SM-S937B/DS，預示著這款新機距離正式發佈又近一步。

從FCC曝光的文件來看，S25 Edge不僅延續了 SAMSUNG 一貫的強悍性能，更在多項細節上進行升級，尤其以超薄機身結合頂級硬件最為吸睛。

從FCC曝光的文件來看，S25 Edge不僅延續了 SAMSUNG 一貫的強悍性能，更在多項細節上進行升級，尤其以超薄機身結合頂級硬件最為吸睛。

Galaxy S25 Edge 將兼容最新WiFi 7技術，提供更快的傳輸速度與更穩定的連接體驗。此外，該機還配備低功耗藍牙（BLE）、NFC及UWB超寬頻技術，強化近場通訊與設備互動能力，無論是行動支付、智能家居控制或精準定位，都能滿足用戶需求。