Samsung Galaxy S25 Ultra外觀設計被洩露！採用圓形邊角、相機配置有升級

Samsung Galaxy S24 系列雖然已推出一段時間，但離 S25 系列面世仍有一段距離。然而，最近已經有 S25 Ultra 的相關消息傳出，指出其外觀以及部分硬件規格的改動，甚至已經洩露出其新外觀的圖像，能明顯對比 S25 Ultra 和 S24 Ultra 的造型分別。

知名爆料人 ICE UNIVERSE，最近在網絡社交平台 X (原 Twitter) 上傳了有關 Galaxy S25 Ultra 外觀的圖片。根據圖片可以看出 S25 Ultra 的四個邊角都顯得十分圓滑，並不像 S24 Ultra 那般有棱有角。

Samsung Galaxy S25 Ultra外觀設計被洩露！採用圓形邊角、相機配置有升級

爆料人甚至直接把 S25 Ultra 和 S24 Ultra 的外觀拿來比較，這樣就能明顯看出兩者在邊角設計上的分別了。正因為採用了圓角外觀，所以在亦能看到 S25 Ultra 的螢幕四個邊角也跟著變曲，不再像 S24 Ultra 那樣顯得方正了；另外，對比圖中也能看到 S25 Ultra 和 S24 Ultra 的邊框也有些微差別，S25 Ultra 的邊框顯得窄一點，不知道是對比圖上存在顯示誤差，還是真的像其他傳聞說的一樣，S25 Ultra 會有更窄的邊框了。

Samsung Galaxy S25 Ultra外觀設計被洩露！採用圓形邊角、相機配置有升級

而這次的改動相信是為了更好的人體工學，因為 S24 Ultra 方正的邊角雖然對比起一般手機會顯得更為獨特，獲得部分用家的喜愛，但同時這種突出的部位亦會對握持感造成負面影響，對於另一部分的用家來說反而是缺點也說不定。現時改回普通手機會用到的圓角設計，可能代表住 Samsung 比起獨特的外型，更加注重用家的使用舒適度。

Samsung Galaxy S25 Ultra外觀設計被洩露！採用圓形邊角、相機配置有升級

另外在硬件上，有其他消息指 S25 Ultra 的相機鏡頭會有所升級，將配備新的長焦和超廣角鏡頭，兩者均有 5,000 萬像素，而 S24 Ultra 的長焦和超廣角分別只有 1,000 萬及 1,200 萬像素，如此對比便能看出 S25 Ultra 在鏡頭上有相當明顯的提升。

Samsung Galaxy S25 Ultra外觀設計被洩露！採用圓形邊角、相機配置有升級

再者，雖然在這次的對比圖上看到 S25 Ultra 的螢幕尺寸應該不會有所改動，但也有消息提到它可能會改用 Tandem OLED 螢幕面板，在顯示上相信都會有提升。除了螢幕，亦有其他規格的傳聞，例如有爆料指 S25 Ultra 會採用將在今年 10 月發布的 Snapdragon 8 Gen 4 SoC，但其電池則保持 5,000mAh 的大小，未有加大容量。 現在離 S25 Ultra 正式推出仍有一段時間，以上的內容也未必屬實，若各位有興趣，可以繼續留意有關的內容，我們會隨時更新消息。