Samsung Galaxy S26 系列手機傳押後至3月登場 傳標準版開發落後

近日再度傳出關於 Samsung Galaxy S26 系列手機的最新消息，據了了解這款旗艦新機的發佈時間或將出現重大調整。向來選擇在一月份亮相的 Galaxy S 系列，這次可能因開發因素而推遲登場。

據最新流出的消息指出，由於在研發與設計階段落後於原定進度，Samsung 很可能將 Galaxy S26 系列的發表時間延後至明年三月。這將打破品牌多年來在年初發表旗艦機型的傳統節奏，令人頗感意外。