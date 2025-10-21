熱門搜尋:
Samsung Galaxy S26 系列手機傳押後至3月登場 傳標準版開發落後

Samsung Galaxy S26 系列手機傳押後至3月登場 標準版開發落後

Samsung Galaxy S26 系列手機傳押後至3月登場 標準版開發落後

近日再度傳出關於 Samsung Galaxy S26 系列手機的最新消息，據了了解這款旗艦新機的發佈時間或將出現重大調整。向來選擇在一月份亮相的 Galaxy S 系列，這次可能因開發因素而推遲登場。

據最新流出的消息指出，由於在研發與設計階段落後於原定進度，Samsung 很可能將 Galaxy S26 系列的發表時間延後至明年三月。這將打破品牌多年來在年初發表旗艦機型的傳統節奏，令人頗感意外。

傳Galaxy S26 Ultra完成開發

值得留意的是，消息來源透露目前 Galaxy S26 Ultra 的高階型號已完成開發階段，但標準版 Galaxy S26 的進度卻明顯落後。雖然具體延遲原因尚未明確，但此傳聞尚未獲得官方證實，建議讀者暫時保持觀望態度。

在規格方面，據稱 Galaxy S26 Ultra 將迎來顯示技術的重大升級，首度搭載 10bit 色深顯示螢幕，並配備特製版「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」旗艦處理器。而標準版 Galaxy S26 則可能選用 Exynos 2600 晶片組，延續雙處理器策略。

產品線規劃亦傳出變動，據了解 Galaxy S26 系列將維持三款機型配置，包括 S26、S26+ 與 S26 Ultra。而原先傳聞中的 S26 Edge 型號則因前代銷售表現未達預期，已被排除在產品藍圖之外。隨著傳聞滿天飛，相信接下來還會有更多關於這系列新旗艦的消息陸續浮現。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

