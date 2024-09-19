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科技
2024-09-19 14:00:00

Samsung Galaxy Tab S10 或於 9 月 26 日發佈，搭載天璣 9300+ 處理器

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Samsung Galaxy Tab S10 或於 9 月 26 日發佈，搭載天璣 9300+ 處理器

Samsung Galaxy Tab S10 或於 9 月 26 日發佈，搭載天璣 9300+ 處理器

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一值有傳 SAMSUNG 計劃在第四季發表全新平板電腦 Galaxy Tab S10 系列。近日傳出Galaxy Tab S10 系列將於9月26日正式發表，而有關該系列已於國內接受預訂！

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印度舉行預訂

據外媒報導，SAMSUNG Galaxy Tab S10系列預訂活動已於9月26日至10月2日在印度舉行，意味著SAMSUNG 或於9月26日發表Galaxy Tab S10。 消費者可以透過Amazon、Flipkart、SAMSUNG 官網、SAMSUNG India Smart Cafes 以及SAMSUNG 授權零售店進行預定。今次預定預先支付1000盧比的訂金，並可享有總值高達3500盧比的額外優惠。

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改配天璣芯片

據早前曝光的消息稱，Galaxy Tab S10系列將會推出兩款機型，分别是Galaxy Tab S10 Ultra 及Galaxy Tab S10+，今次將首次選擇放棄Snapdragon 芯片，改為配備 MTK 天璣9300系列芯片， 當中天璣9300+芯片在性能上與Snapdragon 8 Gen 3相若。至於在售價方面，將會比上代提升。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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