Samsung Galaxy Tab S10 或於 9 月 26 日發佈，搭載天璣 9300+ 處理器

一值有傳 SAMSUNG 計劃在第四季發表全新平板電腦 Galaxy Tab S10 系列。近日傳出Galaxy Tab S10 系列將於9月26日正式發表，而有關該系列已於國內接受預訂！
印度舉行預訂
據外媒報導，SAMSUNG Galaxy Tab S10系列預訂活動已於9月26日至10月2日在印度舉行，意味著SAMSUNG 或於9月26日發表Galaxy Tab S10。 消費者可以透過Amazon、Flipkart、SAMSUNG 官網、SAMSUNG India Smart Cafes 以及SAMSUNG 授權零售店進行預定。今次預定預先支付1000盧比的訂金，並可享有總值高達3500盧比的額外優惠。
改配天璣芯片
據早前曝光的消息稱，Galaxy Tab S10系列將會推出兩款機型，分别是Galaxy Tab S10 Ultra 及Galaxy Tab S10+，今次將首次選擇放棄Snapdragon 芯片，改為配備 MTK 天璣9300系列芯片， 當中天璣9300+芯片在性能上與Snapdragon 8 Gen 3相若。至於在售價方面，將會比上代提升。
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