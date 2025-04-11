Samsung Galaxy Tab S10 FE系列中階平板　屏幕加大搭載全AI功能

Samsung今日推出全新Galaxy Tab S10 FE系列平板，Galaxy Tab S10 FE+配備了系列中目前最大尺寸的屏幕和更窄的邊框，更纖薄設計兼有齊各種AI功能，售價最平由$3788至最頂配$6388。

屏幕尺寸更大

Galaxy Tab S10 FE+的13.1吋屏幕比上代大接近12%，纖細邊框設計視野更廣，備有90Hz屏幕刷新率、800 nits屏幕亮度，解像度為2880 x 1800；Galaxy Tab S10 FE則為10.9吋屏幕，2304 x 1440解像度，不過兩款均只是TFT並非AMOLED。Vision Booster自動調節功能根據不斷變化的戶外環境提升屏幕亮度和可見度，同時適度減少藍光對眼睛的影響，觀看體驗更舒適。

Galaxy Tab S10 FE系列全新升級的1300萬像素後置鏡頭，Galaxy Tab S10 FE比上代輕4%，而且只厚6mm更易於攜帶，重量僅497g，不過S10 FE+則稍微加重至664g，另有IP68防護等級及支援S Pen。



