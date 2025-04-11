Samsung Galaxy Tab S10 FE系列中階平板　屏幕加大搭載全AI功能

Samsung今日推出全新Galaxy Tab S10 FE系列平板，Galaxy Tab S10 FE+配備了系列中目前最大尺寸的屏幕和更窄的邊框，更纖薄設計兼有齊各種AI功能，售價最平由$3788至最頂配$6388。
屏幕尺寸更大
Galaxy Tab S10 FE+的13.1吋屏幕比上代大接近12%，纖細邊框設計視野更廣，備有90Hz屏幕刷新率、800 nits屏幕亮度，解像度為2880 x 1800；Galaxy Tab S10 FE則為10.9吋屏幕，2304 x 1440解像度，不過兩款均只是TFT並非AMOLED。Vision Booster自動調節功能根據不斷變化的戶外環境提升屏幕亮度和可見度，同時適度減少藍光對眼睛的影響，觀看體驗更舒適。
Galaxy Tab S10 FE系列全新升級的1300萬像素後置鏡頭，Galaxy Tab S10 FE比上代輕4%，而且只厚6mm更易於攜帶，重量僅497g，不過S10 FE+則稍微加重至664g，另有IP68防護等級及支援S Pen。
多方面升級功能
今代的Galaxy Tab S10 FE+和Galaxy Tab S10 FE搭載Exynos 1580處理器，更是系列中首款內置齊全AI功能的平板電腦，有齊Circle to Search、Samsung Notes智能筆記助手、數學演算器Solve Math、升級物件橡皮擦、全新最佳臉部表情Best Face、自動剪輯Auto Trim，鍵盤亦新增Galaxy AI鍵啟動AI助理。
內置多個應用程式包括LumaFusion、Goodnotes、Clip Studio Paint、Noteshelf 3、Sketchbook 及Picsart等。另外無縫連接生態圈內的其他Samsung Galaxy裝置，以及可使用家居功能，透過 Home Insight儀表板和3D Map View功能來獲得家中狀態的全面概覽。
全系列價錢一覽
Galaxy Tab S10 FE及Galaxy Tab S10 FE+於4月11日推出，設有霧光灰色及部分型號有霧光藍色。全系列售價如下：
Galaxy Tab S10 FE+ 5G (12GB RAM + 256GB ROM) $6388
Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (12GB RAM + 256GB ROM) $5588
Galaxy Tab S10 FE+ Wi-Fi (8GB RAM + 128GB ROM) $4788
Galaxy Tab S10 FE 5G (12GB RAM + 256GB ROM) $5388
Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (12GB RAM + 256GB ROM) $4588
Galaxy Tab S10 FE Wi-Fi (8GB RAM + 128GB ROM) $3788
即日起至4月30日於香港三星專門店、特約零售商和經銷商的門市及網站選購可免費獲贈Microsoft 365個人版12個月訂閱，於香港Samsung網上商店選購額外可享Galaxy Credit 網上消費額$780；更可以優惠價$3,698加購43" QLED 4K Q60系列電視。