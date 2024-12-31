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科技
2024-12-31 11:00:00

Samsung Galaxy Unpacked 2025預告　傳將推出Galaxy S25系列、Ring 2和智能眼鏡

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Samsung Galaxy Unpacked 2025將發布最新的Galaxy S25系列。（設計圖片，來源：Technizo Concept）

Samsung Galaxy Unpacked 2025將發布最新的Galaxy S25系列。（設計圖片，來源：Technizo Concept）

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Samsung正準備在定於2025年1月舉行的Galaxy Unpacked活動上推出其最新產品，包括旗艦級Galaxy S25手機系列，以及Galaxy Ring 2和AR智能眼鏡等，將擴大Galaxy AI生態系統。

Samsung Galaxy Ring 2將會推出9種尺寸選擇。

Samsung Galaxy Ring 2將會推出9種尺寸選擇。

更強智能戒指

根據《金融新聞》等韓國新聞媒體報道，Galaxy S25系列將於2025年1月22日發布，主要賣點是採用Snapdragon 8 Gen Elite，支援增強人工智能功能的AI助理，例如提供個人服飾建議和交通資訊等。

Galaxy Ring 2不僅保留了前代產品的9種尺寸選擇，還引入了兩種新尺寸，以與智能戒指市場的對手Oura競爭。增強功能包括更準確的健康數據感測器和改進的AI功能，電池壽命預計將超過7天。

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Samsung智能眼鏡資料不多，圖中為Meta智能眼鏡Orion。

Samsung智能眼鏡資料不多，圖中為Meta智能眼鏡Orion。

首度推出智能眼鏡

然而，Samsung對其AR智能眼鏡的許多資訊都保密，但預計它們將在即將舉行的Unpacked 活動上展示。據傳，這些眼鏡類似於傳統眼鏡，重量約為50克，是與Qualcomm和Google合作開發的，將配備先進的晶片和新的人工智能模型Gemini。

目前，智能眼鏡市場以Meta為主導，但隨著Apple、華為、小米等公司計劃於2025年引進，預計競爭將更加激烈。

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