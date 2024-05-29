Samsung Galaxy Watch 7 Ultra外觀疑流出 方形機身圓形螢幕 右側增一按鈕

除去 Apple Watch，Samsung Galaxy Watch 也是極為熱門的智能手錶，尤其機械手錶的外型和 Classic 系列的實體旋轉錶盤設計也很受人歡迎。許多人認為新一代的 Galaxy Watch 7 Ultra 將會於 7 月在 Samsung 舉辦的 Unpacked 發布會上公布，而現在則有疑似官方的外觀圖片搶先曝光，且造型上有明顯改動。

在之前已經有傳 Watch 7 Ultra 的外觀將採用方形設計，變得與 Apple Watch 及其他眾多智能手錶造型相似。不過最近網民傳出有關的圖片，能看出 Galaxy Watch 7 Ultra 雖然確實變為方形，但那只是機身而已，內裏的螢幕仍舊是圓形設計，而 Classic 系列的實體旋轉錶盤亦有保留，這種外方內圓的視覺效果倒是令它變得與眾不同。 傳電池更大 同時在圖片中，會看到疑似Samsung Galaxy Watch 7 Ultra旋轉錶盤為亮面，方形機身則是磨砂霧面，這反差也令其顯得不那麼單一。其螢幕和 Galaxy Watch 6 Classic 一樣為 1.5 吋，不過因為變成方形機身，其整體呎吋則是 47 x 47.4 x 16.4mm，較 Watch 6 Classic 的 46.5 x 46.5 x 10.9mm 尺寸大一點。有消息指這次變成方形機身的原因是為了加入更大的電池，不過現時未有詳細規格，所以未能確定是否有關聯。

Samsung Galaxy Watch 7 Ultra疑在右側加入了一顆新的圓形按鈕，以圖片來看像留有方便轉動的位置，雖然現時不知道它的實際操作方式，但它的出現至少能讓我們在操作上變得更靈活；而其左側的喇叭位置也比其他 Galaxy Watch 型號來得更大。 從背面來看能看出兩個變化，一是 Galaxy Watch 7 Ultra 的感應器從前代的環狀設計改為圓形陣列，而溫度感應器向上移動至中心位置。第二個變化同時關乎到錶帶，可以看到錶帶是從錶身內延伸出來的，更像 Apple Watch 那種設計，不再像上代在錶身突出一個卡扣位扣住錶帶。機背頂部、底部都有按鈕，相信就是用來拆卸錶帶的。而錶帶設計有改動，有可能令用家在換錶帶時更難找到合適且便宜的錶帶了。

Galaxy Watch 6 Classic 錶帶和錶身靠卡扣連接，而非將錶帶融入於機身