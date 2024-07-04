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科技
2024-07-04 19:00:00

Samsung Galaxy Z Flip 6/Fold 6規格流出　電池相機全面升級

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Samsung Galaxy Z Flip 6及Fold 6的圖片及規格於網上流出。（相片來源：Evan Blass@X）

Samsung Galaxy Z Flip 6及Fold 6的圖片及規格於網上流出。（相片來源：Evan Blass@X）

Samsung將於7月10日舉行大型發布會，Samsung Galaxy Z Flip 6預計將於當日曝光。據TechRadar報導，日前這款摺機在網上洩漏了最新圖片及規格。

Samsung Galaxy Z Flip 6的封面屏幕形狀跟上代不同，但尺寸變化看起來不大。（相片來源：Evan Blass@X） Samsung Galaxy Z Flip 6可顯示各種不同資訊及用作自拍。（相片來源：Evan Blass@X）

屏幕維持不變

著名的消息爆料人Evan Blass於X上發布了多張Galaxy Z Flip 6的圖片，看起來像是直接從Samsung的營銷材料中抽取出來的。機身封面屏幕可用於各種用途，包括自拍。有傳Z Flip 6 的封面屏幕將從前身的3.4吋跳升到3.9吋，但從洩漏圖片中外部顯示屏似乎將保持不變或只有略略變化。

這代不同的是地方為兩個後置相機的彩色邊框，這是Samsung的巧妙設計，據傳顏色包括淺藍色、薄荷綠、銀影、黃色、黑色、桃紅和白色。

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Galaxy Z Flip 6跟上代最大分別是特設有彩色邊框。（相片來源：Evan Blass@X） Galaxy Z Flip 6的處理器、電池及相機均有升級。

處理器及RAM升級

根據另一位爆料人Ishan Agarwal的洩漏消息，Galaxy Z Flip 6的關鍵規格亦曝光，雖然尚未得到確認，但資料跟傳聞中相符。處理器將升級到Snapdragon 8 Gen 3，展開的屏幕尺寸將保持上代相同的6.7吋。其中一項升級是12GB RAM，而不是早前所說的8GB。

其他值得注意的亮點包括4,000mAh的電池容量，比起Z Flip 5的3,700mAh略為提升，以及從12MP升級至50MP的主相機感光元件。

Galaxy Z Fold 6變得輕巧，顯示屏的亮度達到2,600尼特。（相片來源：Evan Blass@X）

Galaxy Z Fold 6變得輕巧，顯示屏的亮度達到2,600尼特。（相片來源：Evan Blass@X）

Galaxy Z Fold 6減重

Galaxy Z Fold 6亦變得更輕身，重量為239克，比Fold 5的253克要輕。內部顯示屏的亮度提高了1.5倍，達到2,600尼特。相機保持不變，但加入了AI功能。配置Snapdragon 8 Gen 3後，雖然電池容量並未增加，但續航力有所改善。硬件本身使用的是鋁金屬，外部顯示屏則使用Gorilla Glass Victus 2而不是Armor，這意味著Galaxy S24 Ultra的兩個重大升級並未出現在Fold上。

另外兩部手機均加強了IP48防塵性能。下周正式發布會時，將能夠獲得這些規格的官方確認。

消息來源：TechRadar

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