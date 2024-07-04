Samsung Galaxy Z Flip 6/Fold 6規格流出　電池相機全面升級

Samsung Galaxy Z Flip 6及Fold 6的圖片及規格於網上流出。（相片來源：Evan Blass@X）

Samsung將於7月10日舉行大型發布會，Samsung Galaxy Z Flip 6預計將於當日曝光。據TechRadar報導，日前這款摺機在網上洩漏了最新圖片及規格。

屏幕維持不變 著名的消息爆料人Evan Blass於X上發布了多張Galaxy Z Flip 6的圖片，看起來像是直接從Samsung的營銷材料中抽取出來的。機身封面屏幕可用於各種用途，包括自拍。有傳Z Flip 6 的封面屏幕將從前身的3.4吋跳升到3.9吋，但從洩漏圖片中外部顯示屏似乎將保持不變或只有略略變化。 這代不同的是地方為兩個後置相機的彩色邊框，這是Samsung的巧妙設計，據傳顏色包括淺藍色、薄荷綠、銀影、黃色、黑色、桃紅和白色。

處理器及RAM升級 根據另一位爆料人Ishan Agarwal的洩漏消息，Galaxy Z Flip 6的關鍵規格亦曝光，雖然尚未得到確認，但資料跟傳聞中相符。處理器將升級到Snapdragon 8 Gen 3，展開的屏幕尺寸將保持上代相同的6.7吋。其中一項升級是12GB RAM，而不是早前所說的8GB。 其他值得注意的亮點包括4,000mAh的電池容量，比起Z Flip 5的3,700mAh略為提升，以及從12MP升級至50MP的主相機感光元件。

Galaxy Z Fold 6變得輕巧，顯示屏的亮度達到2,600尼特。（相片來源：Evan Blass@X）