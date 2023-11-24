Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela 特別版手機 香港11月30日開售

早前Samsung 三星公佈了將與時尚名牌 Maison Margiela 合作，推出旗下揭蓋摺屏手機 Galaxy Z Flip5 的聯名別注版；較早前廠方終正式發表該作品、宣佈在 11 月 30 日開售同時，香港亦有幸成為首輪發售地區之一。

據三星全球官網新聞稿內容，Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版將Maison Margiela的外套設計元素融入到後置玻璃上，以其招牌工藝為手機外殼增添銀色和金屬效果，打造出專屬的特別版顏色。透過創造出半透明效果，將機身上隱若的結構和細節展現無遺。是次聯乘將Maison Margiela的設計理念重新詮釋，為外在觀感和內在品牌特質的完美結合。

專屬的皮革保護殼以天然的黑色皮革及梭織面料製成，加上布織品牌標誌，完美展現出Maison Margiela的頂尖工藝。外殼背面精緻的手工編織縫線亦體現了品牌的「Work-in-Progress」設計特色。用家打開手機即可看到經典的口袋設計，感受與眾不同的質感，關上手機後口袋則會隱藏起來。