Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela 特別版手機 香港11月30日開售

早前Samsung 三星公佈了將與時尚名牌 Maison Margiela 合作，推出旗下揭蓋摺屏手機 Galaxy Z Flip5 的聯名別注版；較早前廠方終正式發表該作品、宣佈在 11 月 30 日開售同時，香港亦有幸成為首輪發售地區之一。
據三星全球官網新聞稿內容，Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版將Maison Margiela的外套設計元素融入到後置玻璃上，以其招牌工藝為手機外殼增添銀色和金屬效果，打造出專屬的特別版顏色。透過創造出半透明效果，將機身上隱若的結構和細節展現無遺。是次聯乘將Maison Margiela的設計理念重新詮釋，為外在觀感和內在品牌特質的完美結合。
專屬的皮革保護殼以天然的黑色皮革及梭織面料製成，加上布織品牌標誌，完美展現出Maison Margiela的頂尖工藝。外殼背面精緻的手工編織縫線亦體現了品牌的「Work-in-Progress」設計特色。用家打開手機即可看到經典的口袋設計，感受與眾不同的質感，關上手機後口袋則會隱藏起來。
另外，專屬的智能主題保護殼亦呼應品牌對獨特性及創意的追求。產品附上噴彩設計和銀色金屬牌兩款智能主題卡，展示出Maison Margiela獨特的數字編號設計。只要將智能主題卡放入Galaxy Z Flip5的機身保護殼內，即會顯示全新專屬主題，將Maison Margiela標誌性Artisanal系列當中的每個細節透過Flex Window呈現。
不僅是手機，Galaxy Z Flip5 Maison Margiela特別版的包裝盒中央採用獨特的縫線圖案，展現品牌獨有的「創作進行中」設計風格。整個包裝盒的外觀仿如時裝工作室內用作保存各種布料樣本和線團的檔案。包裝表面的紙質編織書布料亦將手機及Maison Margiela的品牌特質無縫結合。
Samsung Galaxy Z Flip5 Maison Margiela 特別版將於11月30日起在指定地區限量發售，當中包括中國、香港及韓國。
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