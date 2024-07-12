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科技
2024-07-12 17:04:21

Samsung Galaxy Z Flip6多啦A夢別注版細摺登場　全線新手機、手錶及耳機香港價錢公布（多圖）

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Samsung Galaxy Z Flip6多啦A夢別注版只限港澳發售，售價為$10698。

Samsung Galaxy Z Flip6多啦A夢別注版只限港澳發售，售價為$10698。

Samsung Galaxy Z系列日前在巴黎舉辦的Galaxy Unpacked發布，香港亦於今日舉行正式發布會。手機、智能手錶及無線耳機6件新產品價錢及發售日期亦已公布，由即日起預售，7月24日正式公開發售，而Galaxy Ring香港則未有發布。

今天Samsung驚喜發布多啦A夢特別版Samsung Galaxy Z Flip6。 Samsung Galaxy Z Flip6的機面屏幕（FlexWindow）都有​​多啦A夢動畫。 Samsung Galaxy Z Flip6​​多啦A夢主題壁紙及介面。 Samsung Galaxy Z Flip6​​有多啦A夢Flipsuit Case外殼。 多啦A夢別注版手機座造型可愛。 發布會現場特別設有巨型Galaxy Z Flip6打卡位。

最矚目是只限港澳版推出的多啦A夢特別版Samsung Galaxy Z Flip6，採用藍色機身，但加了一個特別版主題，開機畫面、螢幕保護程式都有多啦A夢。套裝更有一個特別版Flipsuit Case外殼及、手機座及Figure公仔，512GB內存售價為$10698，於官方專門店、網店及指定零售商限量發售。

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全線產品價錢

全部新產品香港建議零售價亦已公布，手機方面Galaxy Z Fold6 12GB RAM+256GB ROM $14398、512GB $15398、1TB $17398；Galaxy Z Flip6 12GB RAM+256GB ROM $8698、512GB $9698。

智能手錶Galaxy Watch Ultra $5098；Galaxy Watch7 40mm Bluetooth $2398、LTE $2598；44mm Bluetooth $2798、LTE $2998。無線耳機Galaxy Buds3 $1398、Buds3 Pro $1998。

所有產品即日起預售，Samsung亦帶來一系列預售優惠，即日起至8月31日均可享用。例如購買Z Fold6及Z Flip6手機可優惠價加購其他產品、耳機送機殼、手錶送錶帶及購物禮券等。