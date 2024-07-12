Samsung Galaxy Z Flip6多啦A夢別注版細摺登場　全線新手機、手錶及耳機香港價錢公布（多圖）

Samsung Galaxy Z系列日前在巴黎舉辦的Galaxy Unpacked發布，香港亦於今日舉行正式發布會。手機、智能手錶及無線耳機6件新產品價錢及發售日期亦已公布，由即日起預售，7月24日正式公開發售，而Galaxy Ring香港則未有發布。

最矚目是只限港澳版推出的多啦A夢特別版Samsung Galaxy Z Flip6，採用藍色機身，但加了一個特別版主題，開機畫面、螢幕保護程式都有多啦A夢。套裝更有一個特別版Flipsuit Case外殼及、手機座及Figure公仔，512GB內存售價為$10698，於官方專門店、網店及指定零售商限量發售。