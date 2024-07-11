Samsung Galaxy Z Flip6細摺同步推出　智能細芒、改良散熱電量

Samsung於巴黎Galaxy Unpacked同時發布了細摺Galaxy Z Flip6，機能加強，提供淺藍、淺黃、銀灰、淺綠4種配色，重點在於機面屏幕（FlexWindow），支援更多AI功能，用法更多更智能。

Galaxy Z Flip6內屏幕為6.7吋，機面屏幕則是3.4吋。跟Galaxy Z Fold6同樣配置Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy，並首次加入Vapor Chamber冷卻系統，散熱表現更理想；採用4,000mAh電池，為Galaxy Z Flip系列有史以來最大的電池容量。

摺疊可用AI功能

Galaxy AI在FlexWindow摺疊狀態下，都可使用AI輔助功能，包括建議回覆Suggested replies，根據之前的對話內容生成回覆，助你迅速回應訊息；語音翻譯可於FlexMode界面開啟對話模式，進行雙向翻譯。FlexWindow現支援更多Widgets小工具，包括Samsung Health、SmartThings、提醒及Samsung新聞等。

AI自定義功能展現個人風格，AI支援的生成式桌面背景Photo Ambient為互動螢幕牆紙，可隨觸碰或動態改變屏幕影像，更具動感。生成式桌面背景，可根據時間和天氣改變。