Samsung Galaxy Z Flip6 享奧運選手自拍手感 實測相片AI功能

Samsung早前推出兩部旗艦級智能摺機Galaxy Z Fold6及Flip6，搭載大量自家Galaxy AI功能。細摺Z Flip6更登上巴黎奧運舞台，給運動員作勝利自拍，今次一於試試利用Galaxy AI拍攝及執相玩法。
外屏自拍方便
Samsung Galaxy Z Flip6最大的優勢是能打開一半作懸停拍攝，用FlexCam後置主鏡頭自拍，質素更高亦有更多創作空間。Samsung加強了AI自動變焦Auto Zoom技術，檢測主體及調整變焦捕捉最佳畫面，追蹤自動對焦聰明好用，亦可自選開關方便取景。
直接在外屏幕操作FlexCam，基本的影相、人像模式及拍片齊備，亦能作2倍變焦、調整相片尺寸及大小、計時及動態相片開關等。濾鏡效果則需要打開手機內屏幕，並開啟外屏預覽使用。
輕鬆一鍵生成
支援2倍光學變焦的5,000萬像素廣角鏡頭，以及1,200萬像素超廣角鏡頭，細節清晰。AI變焦功能有高達10倍變焦，自動最佳化後效果尚可接受。Galaxy AI同時支援人像拍攝，能邊拍邊修圖，臉部下顎輪廓、加大眼睛，如味精太重，亦可保留真實面部表情。
不過最有趣的是人像攝影工作室，可以將自拍照以AI生成各種風格，將自己變成漫畫人物、3D卡通化，或是以水彩及素描「重塑」，相似度也算高，生成效果好玩。
一鍵移動及刪除可以執走不需要的人或物件，並自動生成填滿，刪除主體效果視乎大小。草圖轉圖像則可以在相中繪畫物件，生成5個版本選擇，效果出奇地真實。喜歡自拍或AI創作，這部細摺是不錯選擇。
查詢：3698 4698