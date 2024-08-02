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科技
2024-08-02 04:29:51
日報

Samsung Galaxy Z Flip6 享奧運選手自拍手感 實測相片AI功能

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Samsung Galaxy Z Flip6

Samsung Galaxy Z Flip6摺疊式智能手機現已上市，售價$8,698起。

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Samsung早前推出兩部旗艦級智能摺機Galaxy Z Fold6及Flip6，搭載大量自家Galaxy AI功能。細摺Z Flip6更登上巴黎奧運舞台，給運動員作勝利自拍，今次一於試試利用Galaxy AI拍攝及執相玩法。
 

Samsung Galaxy Z Flip6

可利同語音指令或張開手掌控制FlexCam進行自拍。

外屏自拍方便

Samsung Galaxy Z Flip6最大的優勢是能打開一半作懸停拍攝，用FlexCam後置主鏡頭自拍，質素更高亦有更多創作空間。Samsung加強了AI自動變焦Auto Zoom技術，檢測主體及調整變焦捕捉最佳畫面，追蹤自動對焦聰明好用，亦可自選開關方便取景。

直接在外屏幕操作FlexCam，基本的影相、人像模式及拍片齊備，亦能作2倍變焦、調整相片尺寸及大小、計時及動態相片開關等。濾鏡效果則需要打開手機內屏幕，並開啟外屏預覽使用。

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Samsung Galaxy Z Flip6

人像攝影工作室可一鍵將人物生成為漫畫或卡通人物。

Samsung Galaxy Z Flip6

原圖輕觸或圈出即可移動或刪除物件，主體太大的話效果麻麻。

Samsung Galaxy Z Flip6

草圖轉圖像效果，左邊生成出來的咖啡壺像真度頗高。

輕鬆一鍵生成

支援2倍光學變焦的5,000萬像素廣角鏡頭，以及1,200萬像素超廣角鏡頭，細節清晰。AI變焦功能有高達10倍變焦，自動最佳化後效果尚可接受。Galaxy AI同時支援人像拍攝，能邊拍邊修圖，臉部下顎輪廓、加大眼睛，如味精太重，亦可保留真實面部表情。

不過最有趣的是人像攝影工作室，可以將自拍照以AI生成各種風格，將自己變成漫畫人物、3D卡通化，或是以水彩及素描「重塑」，相似度也算高，生成效果好玩。

一鍵移動及刪除可以執走不需要的人或物件，並自動生成填滿，刪除主體效果視乎大小。草圖轉圖像則可以在相中繪畫物件，生成5個版本選擇，效果出奇地真實。喜歡自拍或AI創作，這部細摺是不錯選擇。
 

查詢：3698 4698