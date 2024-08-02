Samsung Galaxy Z Flip6 享奧運選手自拍手感 實測相片AI功能

Samsung Galaxy Z Flip6摺疊式智能手機現已上市，售價$8,698起。

Samsung早前推出兩部旗艦級智能摺機Galaxy Z Fold6及Flip6，搭載大量自家Galaxy AI功能。細摺Z Flip6更登上巴黎奧運舞台，給運動員作勝利自拍，今次一於試試利用Galaxy AI拍攝及執相玩法。



外屏自拍方便 Samsung Galaxy Z Flip6最大的優勢是能打開一半作懸停拍攝，用FlexCam後置主鏡頭自拍，質素更高亦有更多創作空間。Samsung加強了AI自動變焦Auto Zoom技術，檢測主體及調整變焦捕捉最佳畫面，追蹤自動對焦聰明好用，亦可自選開關方便取景。 直接在外屏幕操作FlexCam，基本的影相、人像模式及拍片齊備，亦能作2倍變焦、調整相片尺寸及大小、計時及動態相片開關等。濾鏡效果則需要打開手機內屏幕，並開啟外屏預覽使用。