Samsung Galaxy Z Fold推出特別版　Galaxy最薄摺機、更大屏幕及升級相機

Samsung今天（10月21日）在韓國發布全新Galaxy Z Fold特別版，比普通版更進階豪華，亦是Galaxy手機系列最薄的一部，屏幕更闊，而且相機升級至2億像素主鏡頭。

Samsung Galaxy Z Fold特別版只有4.9mm薄，摺合後亦只有10.6mm，只重236g，相比普通版Z Fold6 5.6mm及239g纖巧少許，比對手Google Pixel 9 Pro Fold略勝，但就不夠Honor Magic V3薄。機身較修長，無邊框前屏幕為6.5吋，打開後屏幕更足有8吋，更新率同樣為120Hz，以及2600nits峰值亮度不變。

相機內存升級

Samsung Galaxy Z Fold特別版升級2億像素主鏡頭，跟S24 Ultra睇齊，另配上12MP像素超廣角及10MP 3倍長焦鏡。配備一樣的Galaxy專用Snapdragon 8 Gen 3晶片及4400mAh容量電池，但增加至16GB RAM。雖然同樣有IP48防塵防水，不過特別版不支援S Pen。機身顏色只設一款全黑配色，加入了特殊的直紋質感。

同樣可使用所有Galaxy AI功能包括一圈即搜、筆記、即時翻譯、編輯相片等功能。現時韓國官網顯示可作預訂，512MB型號零售價為2,789,600韓圜，折合約$15836港元。具體發售日未定，早前有傳將會只於韓國及中國發售，香港則未有消息。