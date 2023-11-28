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科技
2023-11-28 19:00:58

Samsung Galaxy Z Fold 6手機 傳內置 S Pen 因一個理由放棄計劃！

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Samsung Galaxy Z Fold 6手機 傳有內置 S Pen 但因一個理由改變計劃！

Samsung Galaxy Z Fold 6手機 傳有內置 S Pen 但因一個理由改變計劃！

近日網絡有關於來年Samsung三星平板摺屏手機 Galaxy Z Fold6（暫稱）的產品功能猜想討論，當中談及會否像 S23 Ultra 般加入內置 S Pen 筆插；新近有說法指三星本來有設計過內置筆插的 Galaxy Z Fold6 原型機，但就因相關市場變動，而可能最終取消此設計。

Samsung Galaxy Z Fold 6手機，傳因電量而放棄s pen

Samsung Galaxy Z Fold 6手機，傳因電量而放棄s pen

爆料達人 Revegnus 日前在其 X 帳號，展開了三星下一代平板摺屏手機 Galaxy Z Fold6 的相關功能討論，當中問及如廠方加入像 S23 Ultra 般內置 S Pen、但因佔據手機位置而要縮減電池電量，用家會否為此買單、抑或較偏好更多電量電池（即更長裝置續航力）。本文刊登時有近 580 位網友投票，兩個選項成績頗為接近，暫時以更高電量（56%）票數較多。

提到關於 Z Fold6 內置 S Pen 功能可能性，爆料人透露按其從相關消息源搜集訊息，三星似乎確實製作過擁有內置 S Pen 筆插的 Z Fold6 原型機；不過因為其後華為發表的摺屏手機（Mate X3）擁有相當薄身設計（摺合後 11.08mm），似乎影響到前者研發方向，或可能讓未來 Z Fold6 亦以更薄身設計為研發方向，故較難平衡厚度的內置 S Pen 功能或多半不予採用。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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