Samsung Galaxy Z Fold6實試3大Galaxy AI功能　一鍵即時翻譯、草圖作畫

今日Samsung香港發布會現場，除了公布正式售價及多啦A夢別注版外，亦可以拿上手試到產品的最新Galaxy AI功能。最實用功能包括即時翻譯Live Translate、草圖轉圖像Sketch to image及編寫器Composer等，今次利用Samsung Galaxy Z Fold6實試這3個功能，出來的效果相當有驚喜！

Galaxy AI功能其實在Galaxy Z Fold6及Z Flip6都可使用，但Z Fold6的優勢就是其7.6吋大屏幕，活用大芒使用各種AI功能。發布會上示範了如何使用草圖轉圖像Sketch to image及編寫器Composer，一鍵繪圖及生成文本。

Galaxy AI的語音翻譯Interpreter可以運用Galaxy Z Fold6的雙屏幕，在主屏幕及機面屏幕上進行翻譯對話，而且支援廣東話，翻譯更加傳神。聆聽敏銳而且翻譯速度快，令雙方對話流暢自然。

另一項Galaxy AI為草圖轉圖像Sketch to image，亦是另一個好玩AI功能，即使「火柴人」級數的抽象畫功，畫完草圖後圈一圈，再選擇水彩、插圖、素描、普普藝術及3D卡通不同風格，數秒就可以生成圖畫，而且更有幾款作品可以挑選。

AI自動作文

Samsung Keyboard新增的編寫器Composer，可根據簡短的關鍵字生成不同款式的文本，適用於電郵、社交媒體等不同應用，而且支援不同語言。生成速度極快，而且內容有紋有路，寫post亦懂得使用emoji及hashtag，相當人性化。

Galaxy AI當然不止以上功能，還有攝影方面有相片助手Photo Assist及人像攝影工作室Portrait Studio；搜尋則可使用Circle to Search；工作應用有筆記助手Note Assist及轉錄助手Transcript Assist等，為日常生活帶來更多方便。