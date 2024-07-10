Samsung Galaxy Z Fold6摺機正式登場　更輕巧摺痕更淺

Galaxy Z Fold6主屏幕加大至7.6吋。

Samsung在Galaxy Unpacked發布會上，推出7款最新產品。

Samsung在今天於巴黎舉行的發布會Galaxy Unpacked上，發布7款最新產品，包括兩款期待已久的摺機Galaxy Z Fold6及Galaxy Z Flip6，以及Galaxy Ring、Galaxy Watch Ultra及Galaxy Watch7、Galaxy Buds3和Galaxy Buds3 Pro，全部將於7月24日公開發售，但香港上市日期及價錢未定。

Galaxy Z Fold6賣點一覽。

最輕薄Galaxy Z系列 兩部手機均使用流線型設計，邊角更銳利及對稱結構。採用雙軌結構鉸位設計，更均勻分散外部衝擊構成的壓力，摺疊屏幕邊緣更能抵禦外部壓力及尖銳物件，提高耐用性。選用Corning Gorilla Glass Victus 2屏幕及後蓋玻璃、增強版鋁合金裝甲邊框及鉸位，摺痕更淺、保護層減震功能更強。 採用Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy處理器，針對AI運行及整體性能表現而最佳化CPU、GPU及NPU，而且電池壽命延長。提供7代作業系統更新及7年安全更新，令手機使用壽命延長，並由Samsung Knox提供私隱保護。

Galaxy Z Fold6僅重239克，比上代ZFold5還要輕14克。

加大但更輕 Galaxy Z Fold6將推出銀灰、淺粉、軍藍3種配色，主屏幕加大至7.6吋，比ZFold5闊2.7毫米、摺合後比ZFold5闊1毫米，但卻比ZFold5輕14克，僅重239克；機面屏幕則為6.3吋吋。

Galaxy AI提升工作效率 Galaxy Z Fold6使用自家AI處理工作更智能，內置筆記助手Note Assist、轉錄助手Transcript Assist及PDF翻譯功能，可在PDF上直接轉為翻譯內容。全新草圖轉圖像Sketch to image功能讓用戶能在媒體瀏覽器或Notes應用程式中的圖片上，透過S Pen進行速寫或繪圖，創作生成圖像。Samsung Keyboard新增的Composer可根據簡短的關鍵字生成文本，而Circle to Search一圈即可使用圖片搜索、翻譯、解題功能。 Google Gemini應用程式已完全整合至新Galaxy Z系列，帶來專屬的手機AI助理。簡單輕掃屏幕的邊角或説出「Hey Google」指令，即可召喚出Gemini視窗，並整合至部分Google應用程式，如Google Maps。觀看YouTube想要了解更詳細的資訊，可利用分屏優勢向Gemini查詢，或圈起揀選或輕點屏幕Circle to Search即可進行實時搜索。

無障礙溝通功能 Galaxy AI的語音翻譯Interpreter新增對話模式，結合手機雙屏幕讓對話雙方在主屏幕及機面屏幕上同時查看翻譯內容，同時提供單向翻譯功能。即時翻譯Live Translate功能可在裝置上直接翻譯通話內容，並擴展至一系列第三方應用程式如Google Meet、Instagram及Line等。