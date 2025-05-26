SAMSUNG Galaxy Z Fold7真機諜照流出　摺疊旗艦規格搶先睇！

作為2025年最受期待的摺疊屏旗艦，SAMSUNG Galaxy Z Fold7近日疑似首度在網絡曝光真機諜照！據消息指出，SAMAUNG將於7月初同步發表Z Fold7、Z Flip7 及 Z Flip7 FE三款摺疊新機，目前量產工作已全面啟動。今次流出的諜照雖然僅展示機身背部設計，卻意外透露了這款頂級摺疊機的重點。

從曝光的機身背面照可見，Z Fold7延續了標誌性的垂直三鏡頭排列。雖然諜照未能展示備受矚目的「無邊際封面螢幕」設計，但根據可靠消息指出，新機在摺疊狀態下厚度僅3.9mm，將刷新摺疊手機的纖薄紀錄。知名科技論壇Weibo用戶流出的尺寸數據顯示，Galaxy Z Fold7展開後將達158.4 x 143.1 x 3.9 mm，相比上代更顯修長輕薄。

7月10日發表會將正式揭曉

核心配置方面，Galaxy Z Fold7將配備Snapdragon 8 Elite晶片。值得注意的是，同系列的Z Flip7僅在北美及中國市場採用該處理器，其他地區將配備Exynos 2500；而定位入門的Z Flip7 FE則可能沿用Exynos 2400晶片組。

雖然今次流出的諜照真實性尚待考證，但外界普遍認為新機將採用全新「水滴形」鉸鏈結構。此設計不僅能進一步減少螢幕摺痕，更可能實現「完全無縫」的摺疊效果。此外，內螢幕邊框據傳將大幅收窄，配合超薄UTG玻璃技術，顯示效果有望直逼平板電腦。

SAMAUNG將於7月10日舉行Unpacked發表會，屆時這款集大成的摺疊旗艦將正式揭曉。隨著上市日期臨近，相信會有更多關鍵規格陸續曝光。

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