SAMSUNG Galaxy Z Fold7/Flip7維持25W快充　電池容量揭曉！

據外媒最新報導，SAMSUNG即將在7月初正式發表新一代摺疊旗艦Galaxy Z Fold7與Galaxy Z Flip7。這兩款機型近日已通過丹麥UL Demko認證，相關電池規格也隨之曝光，其中最令人意外的是充電規格仍停留在25W水準。

根據認證文件顯示，Galaxy Z Fold7採用雙電池設計，分別配置2126mAh與2146mAh電池芯，總容量為4272mAh。按照SAMSUNG慣例，預計官方將標示為4400mAh典型值，這意味著新一代摺疊旗艦在電池容量上與前代Z Fold5完全持平。值得注意的是，這個數字甚至比2020年推出的Z Fold2的4500mAh還要略小，成為SAMSUNG摺疊旗艦電池容量最小的一代。

Galaxy Z Flip7 方面則帶來小幅升級，採用1189mAh + 2985mAh 的雙電池組合，總容量4174mAh（預計標稱4300mAh）。相比現款 Z Flip6的4000mAh電池，新款增加約7.5%容量，對於追求輕薄設計的翻蓋式摺疊機而言，這樣的提升雖不算顯著，但對日常續航表現仍有一定助益。

兩款新機在充電技術上依然停滯不前

最令市場失望的是，兩款新機在充電技術上依然停滯不前。認證資料證實，Z Fold7與Z Flip7僅支援25W有線快充，這個規格自2020年的Z Fold2沿用至今已達五年之久。在中國品牌競相推出百瓦快充、無線充電已成標配的當下，SAMSUNG在摺疊機快充技術的保守策略引發不少討論。

業界分析指出，SAMSUNG可能基於摺疊螢幕的結構特性與電池安全性考量，選擇維持現有充電方案。不過隨著摺疊機市場競爭日趨激烈，這樣的技術停滯是否會影響消費者購買意願，將是值得觀察的重點。

據了解，Galaxy Z系列新機將在7月10日於巴黎舉行的Unpacked活動上正式亮相，除了硬體規格外，SAMSUNG是否會在軟體優化方面帶來突破性的續航提升，將是接下來最受關注的焦點。