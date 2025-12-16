Samsung Galaxy Z TriFold 三摺手機 內屏維修價史上最貴

Samsung Galaxy Z TriFold 近日正式在韓國開售，雖然定價高企（目前約18,672港元），但仍迅速售罄。提到高昂價格，剛剛我們亦得知了這款摺疊手機最核心的部件——內摺疊屏幕的官方維修費用。

在韓國更換 TriFold 的內摺疊屏幕，最低維修報價為1,657,500 韓圜，折合約8,750港元。這使它成為 Samsung 智能手機史上官方屏幕維修費用最高的一款。考慮到其採用的雙重摺疊顯示技術，如此定價或許也在意料之中。