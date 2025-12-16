Samsung Galaxy Z TriFold 三摺手機 內屏維修價史上最貴

Samsung Galaxy Z TriFold 近日正式在韓國開售，雖然定價高企（目前約18,672港元），但仍迅速售罄。提到高昂價格，剛剛我們亦得知了這款摺疊手機最核心的部件——內摺疊屏幕的官方維修費用。
在韓國更換 TriFold 的內摺疊屏幕，最低維修報價為1,657,500 韓圜，折合約8,750港元。這使它成為 Samsung 智能手機史上官方屏幕維修費用最高的一款。考慮到其採用的雙重摺疊顯示技術，如此定價或許也在意料之中。
Samsung提供單次性優惠
值得留意的是，Samsung 為用戶提供了單次性半價優惠，內屏幕維修費用可享五折。對於不幸損壞了 TriFold 內屏的用戶來說，這項優惠確實相當重要。
相比之下，更換外屏的費用僅為 137,000 韓圜（折合$717港元），顯得相對容易接受。這也正好說明了，目前雙重摺疊屏幕在技術上仍相當複雜，因此製造成本與維修價格也相對高昂。
隨著 Galaxy Z TriFold 逐步在全球上市，這項維修定價政策會否調整，仍是市場關注的焦點。建議用戶購機時可詳細了解當地提供的屏幕保障計劃，以應對可能出現的維修需求。
文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載