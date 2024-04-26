Samsung Lifestyle全新音響電視 突破框框播放音樂影像

Music Frame具備24-bit音質，採用了Dolby Atmos杜比全景聲技術，內置低音、中音喇叭及高音喇叭各兩組，低音部分會向後發聲，其餘喇叭則向前發聲，產生清晰自然的聲音表現。同時支援Q-Symphony，可與Samsung電視及

今年新出的Music Frame音樂畫框，音響採用仿畫框設計，配備專屬純白邊框。面板可放入照片或喜愛的藝術作品，能作座枱擺設及掛牆裝飾，半透明光纖連接線可隱藏不外露，減少電線凌亂感。

Soundbar交響協調，播放環迴立體聲。產品支援藍牙、WiFi及AirPlay連接，啟動一拍即聽功能，只需把Galaxy手機輕觸邊框，即可將手機或其他設備上的音樂內容快速切換至Music Frame，即時享受無線音樂串流。

畫框電視功能升級

The Frame電視機身厚度僅24.9毫米，設有多款磁級式畫框可隨意轉換。霧面屏幕技術達到防反光、防刺眼強光及防指紋效果，亦有護眼及防眩光認證。

是次推出的43至75吋畫框電視新增多項功能，當中包括Pantone認證，能精準呈現Pantone SkinTone的各種膚色以及Pantone色彩系統內的2,390種色彩，影像逼真。新增免費藝術觀賞功能，獨家Art Store每月免費提供精選藝術作品，訂閱可飽覽逾2,300幅世界級名作。新增的AI節能模式，可在藝術模式下由原本120Hz自動更新屏幕刷新率為60 Hz，達到最佳節能模式。