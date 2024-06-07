Samsung Odyssey OLED 電競顯示器 360Hz刷新率打機流暢爽快

全新Odyssey OLED電競顯示器系列共有G8及G6兩款型號，配備防反光技術，即使現場光線強烈，如霧面般的表面減少反射及眩光，保持影像銳利。防燒烘功能（OLED Safeguard+），為全球首個應用脈動熱管技術防止燒烘的專有技術，加上動態冷卻系統降低核心溫度，效率高出5倍。

Samsung推出4款Odyssey OLED電競及智能顯示器系列，搭載高達360Hz刷新率，結合OLED防反光技術及防燒烘功能。同時推出首度引入AI功能的智能顯示器系列，搭載4K AI高解像度提升技術，帶來更高質串流娛樂體驗。

G8是Samsung首款32吋4K UHD解像度、擁有16:9屏幕比例的平面OLED電競顯示器，具備240Hz刷新率和0.03ms反應時間。搭載NQ8 AI Gen3處理器可運用AI功能，使用內置的Smart TV應用程式時，將畫面升級至接近4K解像度。G6則配備27吋QHD解像度，高達360Hz刷新率及0.03ms反應時間。兩者均具備250 nit亮度及AMD FreeSync Premium Pro。

智能顯示器有M8及M7兩款型號，32吋的M8設AI升級技術，可將低解像度內容提升到接近4K。毋須啟動PC或連接其他設備，只須透過Smart TV應用程式便可以即時瀏覽Netflix、YouTube及各大電視台的串流娛樂內容。

M8亦配備主動式抗噪聲效pro，使用AI分析背景噪音加強對話。支援360音效模式，可搭配Galaxy Buds感受沉浸式音效環境。新增的運動追踪器功能，可與Galaxy Watch配對，在屏幕上實時顯示健康數據。內置多重控制功能，可無縫地將畫面內容在裝置之間移動。

定價方面，G8售價$12,980，G6 $7,980；M8售價為$4,980，M7 $3,480。即日至6月18日預購指定型號，即送Galaxy A35 5G、Galaxy Tab A9+或Now TV歐國盃賽事通行證等禮品。查詢：3698 4698