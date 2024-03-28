Samsung One UI 6.1軟件更新　10大Galaxy AI新功能助翻譯修圖

Samsung將為一系列Galaxy裝置提供One UI 6.1軟件更新，Galaxy AI功能擴大至更多機款。

Samsung宣布將透過One UI 6.1軟件更新，為更多裝置提供Galaxy AI功能。更新將於3月29日開始陸續推出，包括Galaxy S23系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5及Tab S9系列，將可使用Galaxy S24的AI人工智能新功能。

聊天通話翻譯 Galaxy用家可透過支援AI的流動裝置，使用10項AI功能，升級通訊功能包括能夠根據內容生成寫作建議及調整語氣、並支援13種語言翻譯的聊天助手；通話助手可進行實時語音和文字翻譯。

生成摘要及語音轉文字 搜尋可使用Circle to Search with Google，只需在屏幕上畫圈，即可直接獲得搜尋結果。其他功能還有為用家整理格式、生成摘要和翻譯內容的筆記助手；瀏覽助手能夠將內容轉化為重點摘要；轉錄助手協助用家將錄音轉換為文字、生成摘要及進行翻譯。