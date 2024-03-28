Samsung One UI 6.1軟件更新　10大Galaxy AI新功能助翻譯修圖

Samsung宣布將透過One UI 6.1軟件更新，為更多裝置提供Galaxy AI功能。更新將於3月29日開始陸續推出，包括Galaxy S23系列、S23 FE、Z Fold5、Z Flip5及Tab S9系列，將可使用Galaxy S24的AI人工智能新功能。
聊天通話翻譯
Galaxy用家可透過支援AI的流動裝置，使用10項AI功能，升級通訊功能包括能夠根據內容生成寫作建議及調整語氣、並支援13種語言翻譯的聊天助手；通話助手可進行實時語音和文字翻譯。
生成摘要及語音轉文字
搜尋可使用Circle to Search with Google，只需在屏幕上畫圈，即可直接獲得搜尋結果。其他功能還有為用家整理格式、生成摘要和翻譯內容的筆記助手；瀏覽助手能夠將內容轉化為重點摘要；轉錄助手協助用家將錄音轉換為文字、生成摘要及進行翻譯。
AI修圖更方便
Galaxy AI工具亦可透過AI技術為照片作出修改及調整，例如使用生成式編輯為照片中的物件調整尺寸、位置或水平；編輯建議可輕鬆便捷地編輯照片。而拍攝影片時更可使用Instant Slow-mo功能生成額外的畫面幀，流暢地放慢影片節奏如慢動作鏡頭。用家還可透過AI裝置創建AI屏幕桌面背景，創造個人化風格。