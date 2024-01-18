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科技
2024-01-18 02:00:00

Samsung S24速玩丨搭載Galaxy AI 打電話即翻譯 筆記與錄音秒變摘要 手機P圖新玩法 Galaxy S24 S24+ S24 Ultra搶先睇

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Samsung S24速玩丨搭載Galaxy AI 打電話即翻譯 筆記與錄音秒變摘要 手機P圖新玩法 Galaxy S24 S24+ S24 Ultra搶先睇

Samsung S24速玩丨搭載Galaxy AI 打電話即翻譯 筆記與錄音秒變摘要 手機P圖新玩法 Galaxy S24 S24+ S24 Ultra搶先睇

Samsung剛舉行2024 Galaxy Unpacked發布會，宣布推出年度旗艦作Samsung Galaxy S24系列，並且一如既往備有6.2吋S24、6.7吋S24+，以及附有S Pen的6.8吋S24 Ultra三種選擇。正如廠方早前打開口牌，今代全系列手機率先搭載「Galaxy AI」，為了對應Galaxy AI的強大功能，全系列更特別採用訂製版高通Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy​​​​​，以實現更強AI效能。​​加上據廠方解釋，不少AI功能在毋須處於線上狀態也能運作！到底有AI加持的智能手機是怎麼一回事？本報獲Samsung香港官方邀請，較早前搶先以Samsung Galaxy S24 Ultra試玩Galaxy AI的多項功能！

Samsung Galaxy S24及S24+均備有瑪瑙黑、雲石灰、深紫藍及淡奶黃4色選擇。 S24 Ultra採用鈦金屬邊框設計，屏幕表面用上更耐用的康寧Gorilla Armor，而且峰值亮度達2,600nits。 S24 Ultra配備50MP像素主鏡，支援高達100倍變焦效果。 Galaxy S24 Ultra備有鈦金屬黑、灰、紫及黃4款選擇。 鈦金屬「泵把」質感上乘，握感甚佳。而全系列機身設計大致跟上代S23系列大同小異。

Galaxy S24系列丨針對用家日常需要而設 Galaxy AI內置大量助手

智能產品具備AI功能，以往聽得最多的就是內置電視和相機的影像引擎，主要都是用來改善畫質表現。但今次Galaxy S24系列的Galaxy AI卻完全不同，是針對大眾手機常用的功能而設，都是透過Samsung Keyboard app新增「魔法」標記按鍵啟動，簡單操作並相當實用！以下小編將簡介幾個實試功能：

  1. 通話助手Call Assist：打電話即文字和語音同步翻譯
    手機支援英、日、韓、普通話、泰文等13種常用語言，作雙向即時語音和文字翻譯。小編模擬用英語致電韓國餐廳預約，對方以韓文通話，只要在Galaxy S24撥打電話時選擇好翻譯語言和男聲或女聲演繹，小編用英語溝通時，對方會聽到AI演算的韓語查詢；而當對方回應時，小編既能聽到韓語之餘，亦會有AI演繹的英語回覆。全程毋須手動翻譯之餘，通話文字更會即時以分屏顯示紀錄下來，超級方便。
     
  2. 轉錄助手Transcript Assist：筆記與錄音秒變摘要
    以小編為例，好多時都需要錄音採訪，而且不少是團體訪問，同一時間有多位講者參與。此機的轉錄助手能夠通過AI分辨不同談話者的內容，錄音同時自動轉錄文字檔案，而且更支援不同語言同時參與對話，也能即時筆錄。完成後更能選擇匯出摘要，節省不少抄寫簿記功夫。現場實試，如果大家用同一語言交談，大致上AI能精準轉錄文字，另外跟通話助手一樣，首階段暫未支援廣東話，官方稱今年內會安排新增。
     
  3. 筆記和寫作助手Note & Writing Assist：猶如預載ChatGPT 仲有語氣建議
    筆記助手比較似ChatGPT，小編嘗試匯入一篇文章，按下「魔法」鍵喚出「摘要」選項，即可將文字撮要，方便如小編要處理冗長的新聞稿時，可利用手機自動撮寫成精簡的即時新聞，慳水慳力。
    至於寫作助手更支援廣東話，小編模擬用口語寫下：「老闆好鬼賤，無端端要我食晏前交project，灰爆！」AI即可因應不同口吻改變不同的書寫風格，仲識加hashtag同emoji，方便大家直接於社交平台出feed。而小編呢句示範，當選擇以「隨便」口吻改寫時，AI更自動幫我改成「老闆好X街...好X灰！」的粗口，相當好玩同貼地！
     
  4. 相片助手Photo Assist：手機P圖新玩法 AI填滿背景
    此功能有點像有具生成式AI的P圖神技加持。小編點選一張小朋友踢球相片，長按小朋友時可自由放大或縮小主體，或改變擺放位置。當編輯完成後，剪走留白的地方會透過AI自動填補球場草地和天空，自然程度比Google One的魔術橡皮擦更勝一籌之餘，如果將相片扭轉不同角度和比例，AI亦可自動將邊緣留白位置自動填滿，而不會改變主體大小比例。但有一點要留意，此功能較適合用於公眾場合的相片，如果改為拍攝自己屋企，效果會尚待改善。
     
  5. Circle to Search with Google：整合Google Lens 睇片隨時圈圖搵料
    大家應該識用以圖搜圖Google Lens，而今次手機的「Circle to Search with Google」將該功能整合到手機操作上，小編試播YouTube片模擬看日本時裝lookbook搵衫，當model移動擺甫士時隨時圈上她的服飾，AI即時搜尋相關服飾的資訊，實試反應靈敏，即使圈圖時主體較遠或較blur，系統仍能準確找到，相當犀利！
通話助手示範。英、韓雙向即時語音和文字翻譯，犀利！ 轉錄助手示範。 寫作助手示範。 圖像助手示範 1, 原圖。 圖像助手示範 2, 長按編輯主體。 圖像助手示範 3, 自動填滿背景。 整合Google Lens，即使圈圖時畫面較暗較blur，一樣能準確找到服飾。
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