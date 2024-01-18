Samsung S24速玩丨搭載Galaxy AI 打電話即翻譯 筆記與錄音秒變摘要 手機P圖新玩法 Galaxy S24 S24+ S24 Ultra搶先睇

Samsung剛舉行2024 Galaxy Unpacked發布會，宣布推出年度旗艦作Samsung Galaxy S24系列，並且一如既往備有6.2吋S24、6.7吋S24+，以及附有S Pen的6.8吋S24 Ultra三種選擇。正如廠方早前打開口牌，今代全系列手機率先搭載「Galaxy AI」，為了對應Galaxy AI的強大功能，全系列更特別採用訂製版高通Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy​​​​​，以實現更強AI效能。​​加上據廠方解釋，不少AI功能在毋須處於線上狀態也能運作！到底有AI加持的智能手機是怎麼一回事？本報獲Samsung香港官方邀請，較早前搶先以Samsung Galaxy S24 Ultra試玩Galaxy AI的多項功能！