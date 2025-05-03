Samsung S25 Edge提前登場？　五月仲有Nothing驚喜入門機

五月香港手機市場迎來久違的新機發布熱潮，多個品牌接連出擊，為消費者帶來從入門到旗艦的全方位選擇。首先是由Nothing旗下子品牌CMF打響頭炮，其全新Phone 2 Pro已悄然登陸香港官方網站，預示即將正式開售。其後將會有SAMSUNG、HONOR 及 SONY 等新機到港！
這款被譽為「最具創意的入門機種」的Phone 2 Pro，最引人注目的莫過於其可拆卸式背蓋設計，用戶可根據個人喜好更換不同風格的配件。該機配備6.7吋120Hz AMOLED螢幕，提供霧面黑、象牙白和活力橙三種配色選擇。據業內消息透露，8+128GB版本有望以低至2,099港元的親民價格上市，比歐洲版本更為優惠。
「最具創意的入門機種」
緊隨其後的是Honor 400國際版，這款中階機型已通過相關認證，確認支援5G網絡。其主打賣點在於「單反級人像攝影」，搭載50MP Sony IMX906主鏡頭和6.78吋1.5K護眼曲面屏，配合5800mAh大電池和35W快充，預計8+256GB版本定價將低於2,500港元，勢必成為紅米Note 13 Pro的強勁對手。
SAMSUNG方面則有意外的驚喜，原定六月發布的Galaxy S25 Edge或將提前登場。這款旗艦機型以「史上最薄」為賣點，機身厚度僅5.9mm，並採用創新的「Flex Edge」邊框觸控技術。更令人期待的是，港版將獨家預載專為商務人士打造的AI套裝，包括會議語音即時轉PPT等實用功能。
反映出三大市場趨勢
SONY粉絲也將迎來好消息，Xperia 1 VII已進入最後測試階段。這款日系旗艦據傳將配備全球首款4K 144Hz OLED螢幕，並升級「CineAlta」電影模式，配合PlayStation Remote Play超低延遲技術，有望為影音愛好者帶來全新體驗。
業內觀察指出，這波新機潮反映出三大市場趨勢：模組化設計開始普及至入門機型、中階手機攝影能力大幅躍升，以及旗艦機型的差異化競爭日趨白熱化。對於消費者而言，CMF Phone 2 Pro的性價比表現及Galaxy S25 Edge的超薄設計尤其值得關注。
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