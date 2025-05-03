Samsung S25 Edge提前登場？　五月仲有Nothing驚喜入門機

五月香港手機市場迎來久違的新機發布熱潮，多個品牌接連出擊，為消費者帶來從入門到旗艦的全方位選擇。首先是由Nothing旗下子品牌CMF打響頭炮，其全新Phone 2 Pro已悄然登陸香港官方網站，預示即將正式開售。其後將會有SAMSUNG、HONOR 及 SONY 等新機到港！

這款被譽為「最具創意的入門機種」的Phone 2 Pro，最引人注目的莫過於其可拆卸式背蓋設計，用戶可根據個人喜好更換不同風格的配件。該機配備6.7吋120Hz AMOLED螢幕，提供霧面黑、象牙白和活力橙三種配色選擇。據業內消息透露，8+128GB版本有望以低至2,099港元的親民價格上市，比歐洲版本更為優惠。