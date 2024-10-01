SanDisk 推出 Outdoors 4K 三防記憶卡、抗跌、抗沖擊，極端溫度都無問題

近期GoPro Hero 13 Black 和 DJI Osmo Action 5 Pro 相繼推出，點燃了運動相機市場的熱情。對於準備升級或購買第一台運動相機的用戶，選擇合適的記憶卡與選擇相機本身同樣重要。而早前 SanDisk 推出了抗沖擊、防水、耐熱耐寒的 Outdoors 4K 記憶卡，完美契合運動相機的使用場景，成為戶外拍攝的可靠伴侶。

早前 SanDisk 推出了抗沖擊、防水、耐熱耐寒的 Outdoors 4K 記憶卡，完美契合運動相機的使用場景，成為戶外拍攝的可靠伴侶。

SanDisk Outdoors 4K 記憶卡系列提供 SD 卡和 micro SD 卡兩種選擇，採用 UHS-I 介面，讀取速度可達 190MB/s（SD 卡）和 160MB/s（micro SD 卡），確保拍攝和數據傳輸的流暢性。其設計初衷是滿足戶外設備的存儲需求，例如野外監視器和觀靶鏡，同樣適用於運動相機。

SanDisk Outdoors 4K 記憶卡系列設計初衷是滿足戶外設備的存儲需求，例如野外監視器和觀靶鏡，同樣適用於運動相機。

這款記憶卡的耐用性令人印象深刻。它可以承受 -25°C 至 85°C 的極端溫度，並可在 95% 的高濕度環境下正常工作。即使在水深一米處浸泡 72 小時，也能完好無損。此外，它還具備抗跌和抗衝擊能力，有效保護珍貴的影像資料。醒目的 "Blaze Orange" 橘色設計，也方便用戶在戶外環境中快速找到記憶卡。

這款記憶卡的耐用性令人印象深刻。它可以承受 -25°C 至 85°C 的極端溫度，並可在 95% 的高濕度環境下正常工作。