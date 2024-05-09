SanDisk 8TB大容量SSD固態硬碟登場　需供電只可桌上使用

SanDisk Desk Drive SSD固態硬碟分4及8TB兩個容量，售價分別為$2999及$5799。

相信不少都影落海量的高解析度相片、影片，又或是儲存音樂、電影及文件等數碼內容，想備份都要大量儲存空間。SanDisk早前發佈儲存容量高達8TB的全新產品SanDisk Desk Drive，為目前品牌旗下容量最大的外置桌上型SSD固態硬碟。

SanDisk Desk Drive屬於桌上型固態硬碟，外形如一個小盒子，獲2024紅點設計獎。4TB和8TB超大容量，可儲存更多照片及影片收藏、CAD文件、3D渲染素材、大型AI生成文件、音樂庫以及其他重要文件。不過硬碟需要插電使用，不像平時常用的小型硬碟，可以隨時便攜插入電腦使用。

內容創作者不斷生成大量數碼內容，大容量SSD固態硬碟是必需品。

高速存取備份

讀取速度高達1000 MB/s，可快速存取如8K影像等大型檔案，比傳統桌上型HDD產品速度提升約4倍。可藉助Apple Time Machine或随附的Acronis True Image for Western Digital備份軟件，自動備份。

SanDisk Desk Drive使用USB Type-C傳輸線，exFAT格式開箱即用，與Windows或macOS兼容。4TB容量型號建議零售價為$2999、8TB容量型號$5799，提供3年有限保養。官方更預告明年儲存容量可提升至16TB，需要極大儲存容量不妨留意。