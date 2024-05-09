熱門搜尋:
HK Express 母親節2024 Apple 日圓匯率走勢 九龍城寨之圍城 走塑 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 LOONG 9 最低工資 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-05-09 19:08:30

SanDisk 8TB大容量SSD固態硬碟登場　需供電只可桌上使用

分享：
SanDisk Desk Drive SSD固態硬碟分4及8TB兩個容量，售價分別為$2999及$5799。

SanDisk Desk Drive SSD固態硬碟分4及8TB兩個容量，售價分別為$2999及$5799。

相信不少都影落海量的高解析度相片、影片，又或是儲存音樂、電影及文件等數碼內容，想備份都要大量儲存空間。SanDisk早前發佈儲存容量高達8TB的全新產品SanDisk Desk Drive，為目前品牌旗下容量最大的外置桌上型SSD固態硬碟。

SanDisk Desk Drive外型有點似電視盒，主要放在桌上使用。 SanDisk Desk Drive設有電源接口，需要插電使用。

8TB超巨容量

SanDisk Desk Drive屬於桌上型固態硬碟，外形如一個小盒子，獲2024紅點設計獎。4TB和8TB超大容量，可儲存更多照片及影片收藏、CAD文件、3D渲染素材、大型AI生成文件、音樂庫以及其他重要文件。不過硬碟需要插電使用，不像平時常用的小型硬碟，可以隨時便攜插入電腦使用。

內容創作者不斷生成大量數碼內容，大容量SSD固態硬碟是必需品。

內容創作者不斷生成大量數碼內容，大容量SSD固態硬碟是必需品。

高速存取備份

讀取速度高達1000 MB/s，可快速存取如8K影像等大型檔案，比傳統桌上型HDD產品速度提升約4倍。可藉助Apple Time Machine或随附的Acronis True Image for Western Digital備份軟件，自動備份。

SanDisk Desk Drive使用USB Type-C傳輸線，exFAT格式開箱即用，與Windows或macOS兼容。4TB容量型號建議零售價為$2999、8TB容量型號$5799，提供3年有限保養。官方更預告明年儲存容量可提升至16TB，需要極大儲存容量不妨留意。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受