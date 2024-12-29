SEGA聯乘ONKYO推出Saturn造型無線耳機　30周年限量版粉絲必買

世嘉粉絲及資深機迷很想要的東西！ONKYO現已限量發售紀念SEGA Saturn 30週年的「CP-TWS01A SEGA Saturn型號」無線藍牙耳機現已發售，售價15500日圓（約763港元）。

SEGA Saturn造型耳機

ONKYO這副限量版全無線耳機「CP-TWS01A Sega Saturn型號」，以紀念SEGA Saturn推出30周年。價格為15,500日元。耳機配備了7種SEGA Saturn啟動聲音和系統聲音，充電盒為主機外形，耳機則是手制，相當懷舊。

採用高通的QCC3040，也相容於aptX Adaptive編解碼器，實現了高音質和低延遲。此外還支援AAC、SBC及配備了Qualcomm TrueWireless Mirroring，可將訊號鏡像傳輸到另一個耳機，從而防止聲音中斷並最大限度地減少電池消耗，另有環境咪高峰功能和IPX7防水，連續播放時間約9小時。