Sennheiser入耳式無線耳機 MOMENTUM Sport

不少人鍾意邊聽音樂邊做運動，Sennheiser推出專門為運動員和健身愛好者研發的全新MOMENTUM Sport真無線藍牙耳機，更設入耳式心率與體溫偵測功能，官方稱花逾3年時間研發。
心率與體溫偵測
耳機糅合光電反射式脈搏傳感器和體溫傳感器，可向健身設備和應用程式輸出數據。入耳式體溫檢測精確，誤差範圍不超過攝氏0.3度，可量度每分鐘30至220bpm的心率。利用指尖點擊方式即可操控聲音重播和通話功能，戴上手套可點按面頰兩下暫停播放聲頻。
綜合健體平台
MOMENTUM Sport的心率數據可連接和整合Apple Watch的Health、Garmin Watch的Connect、Strava、Peloton等運動設備和應用程式，亦是首款支援Polar Flow應用程式的非Polar產品，可使用專家級運動表現追蹤功能、鍛煉數據分析、智能教練和語音指南。
全新10毫米單元
Sennheiser向來靚聲見稱，MOMENTUM Sport配備全新10毫米單元，音色鮮明，今次新耳機更改善閉塞效果，將腳步聲、呼吸聲等干擾大幅降低。半開放式設計可聆聽周遭環境聲音，並設有透明聆聽、風噪抑制和自適應降噪模式可供選擇。耳機經由Bluetooth 5.2操作，支援aptX Adaptive、AAC及SBC音訊轉碼器，並可透過Sennheiser Smart Control應用程式操控。
耳機有IP55級防汗防水功能、防震底盤和防堵耳塞，IP54級充電盒可將播放時間從6小時延長至24小時，快速充電10分鐘即可持續播放45分鐘。附送多款可替換的耳塞和耳翼，備有Polar黑、橄欖綠和網店限定的金屬石墨3種配色，在官方網店及指定零售商有售，價錢為$2,699。