Sennheiser入耳式無線耳機 MOMENTUM Sport

心率與體溫偵測

耳機糅合光電反射式脈搏傳感器和體溫傳感器，可向健身設備和應用程式輸出數據。入耳式體溫檢測精確，誤差範圍不超過攝氏0.3度，可量度每分鐘30至220bpm的心率。利用指尖點擊方式即可操控聲音重播和通話功能，戴上手套可點按面頰兩下暫停播放聲頻。

綜合健體平台

MOMENTUM Sport的心率數據可連接和整合Apple Watch的Health、Garmin Watch的Connect、Strava、Peloton等運動設備和應用程式，亦是首款支援Polar Flow應用程式的非Polar產品，可使用專家級運動表現追蹤功能、鍛煉數據分析、智能教練和語音指南。

