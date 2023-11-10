熱門搜尋:
SmartPLAY 床蝨 雙11 騙案 教協解散 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
科技
2023-11-10 04:29:52
日報

SGS全機抗跌認證 霍哥親試 HONOR X9b 防爆零死角

分享：
HONOR X9b 霍哥

官方邀請霍哥為HONOR X9b拍攝宣傳片，霍哥將手機當成刀，一口氣劈斷多塊木板。

HONOR X9b 霍哥

手機愈出愈型，然而到底有幾多人毋須加裝保護殼，勇於「裸機」使用？HONOR推出號稱「全方位防爆」的HONOR X9b輕旗艦5G手機，仲搵來霍哥拍片親試，將HONOR X9b當成刀，暴力地一口氣劈斷多塊木板，而手機依然絲毫無損！原來廠方宣稱新機是全球首款獲瑞士SGS全機抗跌認證，其自家緩震抗跌技術，無懼不同環境，各位可安心使用。

Ad Block
HONOR X9b

後置鏡頭採用大圓環布局，機身「太極緩震架構」可抵禦1.5米高跌下。

太極緩震架構  採用新緩衝材料

為加強手機的抗撞性及防刮功能，廠方表示首創「三圍一體」技術，自家研發「太極緩震架構」兼採用低模量緩衝材料，讓HONOR X9b的防撞耐用性全方位提升！此技術集合多重防護手段，首先於屏幕聽筒窄縫位置，局部加入緩震材料加固，又於屏幕四周進行環繞式加固，當手機在摔下過程中，吸收衝擊力，再者確保機身內部所有細小組件牢牢固定，防止震甩震碎。最後從機面入手，宣稱其新緩衝材料用於正反兩邊兼加上四邊四角，不幸甩手跌落都可以「軟着陸」，做到最高1.5米無死角抗摔咁話。難怪HONOR X9b能夠榮獲瑞士SGS全機抗跌認證，唔係隨口噏，有晒認可！

HONOR X9b

HONOR X9b備有黑、橙、銀3色選擇。

搭載S6 Gen 1 5800mAh 3天續航

HONOR X9b備有黑、橙、銀3款選擇，採用6.78吋120Hz更新率AMOLED FHD+雙曲面挖孔屏，屏佔比高達逾91%，延續品牌特色，具有多重護眼技術。處理器方面，採用高通S6 Gen 1中階5G晶片，12GB+256GB儲存，支援記憶體借調可飆升至20GB，應付多工作業游刃有餘。至於攝力，新機設有1.08億像素主鏡頭，也提供3倍無損像素光學變焦，規格實屬旗艦級。值得一提，此機還內置5,800mAh超大容量電池，符合DXOMARK Gold Battery認證，充一次電可最長連續使用3天，超級長氣！售價方面，HONOR X9b賣2,699港元，即日起接受預訂，下周五11月17日上市。

網址：HONOR 香港

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受