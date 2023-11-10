SGS全機抗跌認證 霍哥親試 HONOR X9b 防爆零死角

官方邀請霍哥為HONOR X9b拍攝宣傳片，霍哥將手機當成刀，一口氣劈斷多塊木板。

手機愈出愈型，然而到底有幾多人毋須加裝保護殼，勇於「裸機」使用？HONOR推出號稱「全方位防爆」的HONOR X9b輕旗艦5G手機，仲搵來霍哥拍片親試，將HONOR X9b當成刀，暴力地一口氣劈斷多塊木板，而手機依然絲毫無損！原來廠方宣稱新機是全球首款獲瑞士SGS全機抗跌認證，其自家緩震抗跌技術，無懼不同環境，各位可安心使用。

太極緩震架構 採用新緩衝材料 為加強手機的抗撞性及防刮功能，廠方表示首創「三圍一體」技術，自家研發「太極緩震架構」兼採用低模量緩衝材料，讓HONOR X9b的防撞耐用性全方位提升！此技術集合多重防護手段，首先於屏幕聽筒窄縫位置，局部加入緩震材料加固，又於屏幕四周進行環繞式加固，當手機在摔下過程中，吸收衝擊力，再者確保機身內部所有細小組件牢牢固定，防止震甩震碎。最後從機面入手，宣稱其新緩衝材料用於正反兩邊兼加上四邊四角，不幸甩手跌落都可以「軟着陸」，做到最高1.5米無死角抗摔咁話。難怪HONOR X9b能夠榮獲瑞士SGS全機抗跌認證，唔係隨口噏，有晒認可！

HONOR X9b備有黑、橙、銀3色選擇。