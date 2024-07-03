SHOKZ極致性價比音頻新體驗 OpenFit Air開放式藍牙耳機 動靜皆宜揭開舒適新境界

全球知名專業運動耳機品牌 SHOKZ 繼去年推出首款開放式藍牙耳機 OpenFit 後，2024 迎來第二款全新產品 ——OpenFit Air，具備OpenFit的核心功能配合動靜佳宜設計，無間斷為你送上最強性價比、全天候配戴、多元化功能！設計完美適用於多種場景，日常生活；商務通話；上課學習；健身跑步，只需一機在身全天候滿足各類需求同時輕盈無負擔。OpenFit Air用優惠親民的價格提供最優越的享受，每一位都值得擁有的超凡音頻體驗。

專屬扁平式耳掛設計

OpenFit Air沿用開放式設計同時加入專屬扁平式耳掛設計，防滑柔軟矽膠搭配 0.75 mm 柔性鈦合金絲，防止鬆動滑落的情況，即使佩戴眼鏡亦無阻其舒適性，單耳機僅重8.7克，小巧靈動、輕盈無感，讓耳朵享受自然通透的舒適感，有效解決長時間佩戴耳機的悶熱感，並保持對周遭環境的敏感度，確保佩戴安全又安心！OpenFit Air共有玄武黑、冰川白、櫻花粉3款獨特顏色()，適合不同風格的你，售價僅$899，價錢更加親民、更易入手！