Shokz 水陸兩用運動耳機 OpenSwim Pro 藍牙MP3雙模式舒服易用

夏天下水禮想聽住歌暢泳，一對運動耳機不可少。Shokz全新旗艦級專業運動耳機OpenSwim Pro，有齊輕巧、防水、長續航、藍牙MP3雙模式及開放式多個優點，游水跑步同樣適合。

輕巧舒適設計

Shokz OpenSwim Pro設有珊瑚海及頁岩峰兩色，以堅固的鈦絲骨架製作，配合矽膠耳掛和平衡後掛結構，造型有型而輕身，只重27.3克戴上不覺負擔。採用「PremiumPitch 2.0+」骨傳導技術，震動通過顴骨傳遞聲音到內耳。夾著耳骨穩固不易掉落，亦比想像中舒適，適合不同大小頭型。

具備最高防水級別IP68，防汗之外，內外雙層密封防水保護，支援2米水深兩小時，游水跑步使用相當稱職。機身設有3個實體按鍵，分別是音量加減及多功能鍵，運動中也能準確地操作。另設有防水咪高峰、DNS通話降噪和語音增強技術，通話清晰。

內置標準、人聲和游泳3種音效模式，人聲可通話時使用，游泳模式令音色更加突出。試著邊游泳邊聽歌，即使有水流作背景聲，但音質仍然飽滿細緻，相當不俗。在陸上使用，亦不覺有嚴重漏音，而且開放式設計能聽到周遭聲音，更加安全。