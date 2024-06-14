Shokz 水陸兩用運動耳機 OpenSwim Pro 藍牙MP3雙模式舒服易用

夏天下水禮想聽住歌暢泳，一對運動耳機不可少。Shokz全新旗艦級專業運動耳機OpenSwim Pro，有齊輕巧、防水、長續航、藍牙MP3雙模式及開放式多個優點，游水跑步同樣適合。
輕巧舒適設計
Shokz OpenSwim Pro設有珊瑚海及頁岩峰兩色，以堅固的鈦絲骨架製作，配合矽膠耳掛和平衡後掛結構，造型有型而輕身，只重27.3克戴上不覺負擔。採用「PremiumPitch 2.0+」骨傳導技術，震動通過顴骨傳遞聲音到內耳。夾著耳骨穩固不易掉落，亦比想像中舒適，適合不同大小頭型。
具備最高防水級別IP68，防汗之外，內外雙層密封防水保護，支援2米水深兩小時，游水跑步使用相當稱職。機身設有3個實體按鍵，分別是音量加減及多功能鍵，運動中也能準確地操作。另設有防水咪高峰、DNS通話降噪和語音增強技術，通話清晰。
內置標準、人聲和游泳3種音效模式，人聲可通話時使用，游泳模式令音色更加突出。試著邊游泳邊聽歌，即使有水流作背景聲，但音質仍然飽滿細緻，相當不俗。在陸上使用，亦不覺有嚴重漏音，而且開放式設計能聽到周遭聲音，更加安全。
藍牙MP3模式
OpenSwim Pro可使用藍牙及MP3模式，如手機放在附近，支援10米內連接當然沒問題，使用Bluetooth 5.4技術，在水中亦不易斷線。不用手機也可以將歌曲下載至耳機，內置儲存空間達32GB，可容納超過8,000首歌曲。可利用附送的磁吸充電線連接電腦傳送，Spotify等串流平台能直接下載歌曲。
支援Shokz App，用作切換模式及調校EQ等，Multipoint功能可同時連接兩台設備。內置電量充足，MP3模式下續航時間為6小時，而藍牙模式續航時間更提升至9小時，充電10分鐘即可使用3小時。售價$1,599，運動人士值得考慮。
查詢：2955 1333