Sica都玩中環實時投影AI互動遊戲　化身Samsung 「AI聯盟」 達文喵

Samsung由即日起於中環娛樂行帶來全港首個超大型戶外屏幕實時投影互動體驗，大眾可以免費參與AI遊戲。每個人像和動作都能實時投影兼AI化，變身成Samsung 「AI聯盟」 4位成員。
Sica化身達文喵
Sica何洛瑤上星期五快閃中環街頭，率先試玩全港首個超大型戶外屏幕實時投影互動體驗，戴上可愛的喵喵頭套，化身Samsung 「AI 聯盟」可愛成員「達文喵」，與舞者於屏幕前跳舞，與屏幕上「達文喵」神同步齊齊擺動。
Samsung 「AI聯盟」 4位成員經Galaxy AI生成後再加後期製作而成。每位成員代表Samsung涵蓋全產品線的AI創新，包括Galaxy AI、AI智能顯示器、Bespoke AI智能家電，以及驅動這些AI產品的平台。
每日指定時間免費玩
由即日起到12月20日，每日12:30pm至2:30pm，以逼真細緻的3D立體形象無間斷於中環娛樂行Samsung超大型戶外屏幕現身。只要走到大屏幕指定位置，透過鏡頭實時投影，只要揮一揮手，屏幕便會啟動程式將對象鎖定，當見到「AI聯盟」成員頭上出現GalaxyAI星星符號，即代表已將人像經 AI 技術轉化為其中一位「AI聯盟」成員，舉手、搖頭、轉身、擊掌都可以神同步，可單人或二人互動。為慶祝「AI聯盟」的誕生，Samsung更邀請4位星級嘉賓不定期現身驚喜試玩，
密切留意！