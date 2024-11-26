Sica都玩中環實時投影AI互動遊戲　化身Samsung 「AI聯盟」 達文喵

Samsung由即日起於中環娛樂行帶來全港首個超大型戶外屏幕實時投影互動體驗，大眾可以免費參與AI遊戲。每個人像和動作都能實時投影兼AI化，變身成Samsung 「AI聯盟」 4位成員。

Sica化身達文喵

Sica何洛瑤上星期五快閃中環街頭，率先試玩全港首個超大型戶外屏幕實時投影互動體驗，戴上可愛的喵喵頭套，化身Samsung 「AI 聯盟」可愛成員「達文喵」，與舞者於屏幕前跳舞，與屏幕上「達文喵」神同步齊齊擺動。

Samsung 「AI聯盟」 4位成員經Galaxy AI生成後再加後期製作而成。每位成員代表Samsung涵蓋全產品線的AI創新，包括Galaxy AI、AI智能顯示器、Bespoke AI智能家電，以及驅動這些AI產品的平台。