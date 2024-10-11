Silent Hill 2 沉默之丘2重製版短評　長假期必玩自虐恐怖遊戲

Silent Hill 2距離初次推出已有23年，重製版讓玩家很有驚喜。

長周末最好就是打機，剛好《Silent Hill 2》（《沉默之丘2》）重製版日前正式上架，恐怖遊戲忠粉一定對這經典系列有深刻印象。這個心理恐怖生存遊戲，初次推出之時已經是2001年，在PS2及Xbox上都有登陸。今次重製版在畫面及聲效上都有大大提升，網上好評不絕，今次試玩了約兩小時，都有相當大的驚喜。

畫面聲效大幅提升 玩家將化身主角詹姆斯·桑德蘭，進沉默之丘這座廢棄的小鎮，要在佈滿迷霧的荒廢城鎮內生存，尋找線索解開迷題，同時變形怪物搏鬥，包括最驚嚇的金字塔頭，令玩家相當投入。雖然畫面不像對手《生化危機》般華麗真實，不過亦算不俗，光影效果、質感及細節都有呈現，只是偶然會出現爆格的情況。 使用效能模式稍為流暢，但反應感覺像慢了一點，亦有少量窒機。反而聲音更加值得一讚，遊戲營造出陰沉懸疑的氣氛，不靠突然彈出來或大聲音效的Jump Scare嚇玩家。加上使用DualSense手掣的喇叭播放收音機的嘶沙音效，帶起玩家緊張刺激的情緒。

戰鬥難度恰到好處 今集採用全新過肩視角，操作控制容易上手，但總有一點遲緩感。與怪物交戰方面不算困難，只要掌握到節奏即可輕鬆殺敵，打起來爽快又不致沒挑戰性，難度拿捏得很好。玩標準難度，子彈、補給體力物品數量剛剛足夠，不致於卡關，解謎亦富趣味性，而且不同難度的謎題亦有分別，很有心思。 記者本身雖然有玩過原作，但事隔多年已沒太大記憶（除了那個金字塔頭痴線佬）。當作是一個全新遊戲玩，都有不錯的感受，又要驚又要玩，而且亦很有新鮮感。幸好《Silent Hill 2》完全不像年頭推出的外傳《Silent Hill: The Short Message》般差劣，喜歡恐怖遊戲的，此作絕對必玩。PS5/Steam版本現已有售，普通版價錢為$466，Deluxe Edition $531。