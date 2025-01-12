Siri偷聽風波和解落幕　Apple強調保障用戶私隱

美國涉及Siri偷聽的事件，Apple雖然以賠償和解作結，但同時發出聲明。Apple稱致力保護用户資料，在設計產品之時即備有私隱保障科技和技術，包括最低限度的資料運用、裝置內置智能應用、具透明度與掌控權，以及強大安全保障措拖等原則，提供出色且安心的體驗，強調Siri是最保密的「數碼助理」。

Apple從未使用Siri資料以建立市場營銷分析檔案，亦從未將其用於廣告，更從未為任何目的將其出售予任何人。Apple正不斷開發技術讓Siri更保密，包括在用户的裝置上內置運作無須在Apple伺服器上傳輸及分析個人資料，以保障用户私隱。

Apple嘗試盡其可能在裝置上內置完成工作，但某些功能仍需要Apple伺服器的實時輸入方能運作，Siri會盡其可能運用最少資料以提供結果，包括不會連至用户的Apple帳户，當中使用的隨機識別碼亦非以Apple帳戶或電話號碼與用戶身分掛鈎。除非用户明確選擇協助改進Siri，否則Apple不會保留與Siri互動的錄音。

Apple Intelligence設計維護用户私隱，眾多支援Apple Intelligenc的模型完全在裝置上運行。針對需要取用更大規模模型的指令，「私密雲端運算」將iPhone的私隱與安全保障擴至雲端，用户資料不會被儲存，亦不會授權予Apple存取。